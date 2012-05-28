فریدون زندی از تیم ملی خط خورد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، خسرو والیزاده مدیر رسانهای تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد: در پی نشست روز دوشنبه فریدون زندی با سرمربی تیم ملی، کارلوس کیروش با کنار رفتن این بازیکن از اردوی تیم ملی موافقت کرد و بیانیهای را هم در این خصوص به شرح زیر صادر کرد:
1 – پس از درخواست فریدون زندی برای نشست با سرمربی تیم ملی، این جلسه صبح دوشنبه در محل اردوی تیم ملی در ترکیه تشکیل شد.
2 – درطول این جلسه، زندی مسایل شخصی مربوط به جایگاهش در تیم ملی را مطرح کرد.
3 – باتوجه به مسائل و دلایلی که زندی در این جلسه مطرح کرد، کیروش با درک کامل و احترام به این دلایل، گفت که وظیفه من این است همیشه دلبستگیهای ملی به دلایل شخصی در تیم ملی ترجیح داده شود و به این ترتیب زندی از تیم ملی خط خورد.
4 – کیروش همچنین از حضور و همکاری زندی در اردوی تیم ملی تشکر و برای او در آینده آرزوی موفقیت کرد.
