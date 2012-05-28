  1. ورزش
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

والی‌زاده خبر داد:

فریدون زندی از تیم ملی خط خورد

فریدون زندی از تیم ملی خط خورد

مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران از خط خوردن نام فریدون زندی از جمع نفرات این تیم برای دیدار با ازبکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، خسرو والی‌زاده مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد: در پی نشست روز ‌‍دوشنبه فریدون زندی با سرمربی تیم ملی، کارلوس کی‌روش با کنار رفتن این بازیکن از اردوی تیم ملی موافقت کرد و بیانیه‌ای را هم در این خصوص به شرح زیر صادر کرد:

1 – پس از درخواست فریدون زندی برای نشست با سرمربی تیم ملی، این جلسه صبح دوشنبه در محل اردوی تیم ملی در ترکیه تشکیل شد.
2 – درطول این جلسه، زندی مسایل شخصی مربوط به جایگاهش در تیم ملی را مطرح کرد.
3 – باتوجه به مسائل و دلایلی که زندی در این جلسه مطرح کرد، کی‌روش با درک کامل و احترام به این دلایل، گفت که وظیفه من این است همیشه دلبستگی‌های ملی به دلایل شخصی در تیم ملی ترجیح داده شود و به این ترتیب زندی از تیم ملی خط خورد.
4 – کی‌روش همچنین از حضور و همکاری زندی در اردوی تیم ملی تشکر و برای او در آینده آرزوی موفقیت کرد.
کد مطلب 1614211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها