۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

علی احمدی در گفتگو با مهر:

از مس کرمان پیشنهاد دارم/ نمی‌دانم شرایط چه می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در مورد فصل آینده گفت: هنوز نمی‌دانم شرایط ذوب‌آهن در فصل آینده چه می‌شود اما از مس کرمان و دو تیم دیگر پیشنهاد دارم و باید ببینم نتیجه چه می‌شود.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضورش در باشگاه ذوب‌آهن اظهار داشت: مذاکراتی با مسئولان باشگاه ذوب‌آهن و رسول کربکندی داشتم اما منتظرم ببینم وضعیت این تیم چه می‌شود؛ به هر حال کربکندی بر گردن ما حق دارد و اگر ذوب‌آهن تیم خوبی برای فصل آینده ببندد، در این تیم می‌مانم.

وی در مورد سایر پیشنهاداتش تصریح کرد: با مس کرمان به صورت مستقیم صحبت کرده‌ام همچنین با مسئولان دو تیم دیگر نیز تلفنی صحبت کرده‌ام اما هنوز بحث جدی نشده و منتظرم ببینم تکلیف تیم ذوب‌آهن چه می‌شود.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص مذاکره خود با ذوب آهن بیان داشت: آقای کربکندی گفت شما بازیکن آزاد هستید و خودتان می‌توانید تصمیم بگیرید، حالا باید ببینم شرایط در چه تیمی بهتر است و تصمیم نهایی خود را بگیرم.

وی اضافه کرد: در هر صورت اگر شرایط ذوب آهن از لحاظ مالی خوب شود و بتواند تیم خوبی را ببندد دوست دارم در همین ذوب آهن بمانم.

