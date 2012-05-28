علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضورش در باشگاه ذوبآهن اظهار داشت: مذاکراتی با مسئولان باشگاه ذوبآهن و رسول کربکندی داشتم اما منتظرم ببینم وضعیت این تیم چه میشود؛ به هر حال کربکندی بر گردن ما حق دارد و اگر ذوبآهن تیم خوبی برای فصل آینده ببندد، در این تیم میمانم.
وی در مورد سایر پیشنهاداتش تصریح کرد: با مس کرمان به صورت مستقیم صحبت کردهام همچنین با مسئولان دو تیم دیگر نیز تلفنی صحبت کردهام اما هنوز بحث جدی نشده و منتظرم ببینم تکلیف تیم ذوبآهن چه میشود.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص مذاکره خود با ذوب آهن بیان داشت: آقای کربکندی گفت شما بازیکن آزاد هستید و خودتان میتوانید تصمیم بگیرید، حالا باید ببینم شرایط در چه تیمی بهتر است و تصمیم نهایی خود را بگیرم.
وی اضافه کرد: در هر صورت اگر شرایط ذوب آهن از لحاظ مالی خوب شود و بتواند تیم خوبی را ببندد دوست دارم در همین ذوب آهن بمانم.
