واژگونی دو خودروی سواری در اصفهان هشت مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید اسماعیلی با اعلام این خبر در ارتباط با جزئیات آن اظهار داشت: ساعت یک و41 دقیقه‌بامداد امروز (دوشنبه) در تماسی با اتاق فرمان فوریت‌های پزشکی (115) اعلام شد که یک دستگاه خودروی سواری پیکان با پنج نفر سرنشین در اتوبان آزادگان، از فلکه‌دانشگاه صنعتی به سمت شاهین‌شهر واژگون شده است.

وی افزود: به دنبال اطلاع از این موضوع به سرعت یک واحد امداد اورژانس پیش‌بیمارستانی از پایگاه فوریت‌های پزشکی کهندژ به صحنه‌حادثه اعزام شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس استان اصفهان گفت: بر اساس این گزارش، کارشناسان اورژانس 115 پس از کنترل شرایط مصدومان و انجام اقدامات درمانی اولیه، آنها را به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل کردند.

وی ادامه داد: مصدومان این حادثه که چهار مرد جوان 24، 26، 22 و 24 ساله بودند، پیش از واژگونی خودرو، مشروبات الکلی مصرف کرده بودند.

اسماعیلی بیان داشت: در حادثه‌ای دیگر، ساعت 5 و 30 دقیقه‌ بامداد امروز (دوشنبه) یک دستگاه خودروی تاکسی سمند با چهار نفر سرنشین در اتوبان خرازی، زیر پل امام خمینی(ره) واژگون و پس از اعلام حادثه به اتاق فرمان فوریتهای پزشکی، دو واحد امداد اورژانس پیش‌بیمارستانی بر بالین مصدومان حاضر شدند.

وی افزود: مصدومان این حادثه نیز که چهار مرد 25، 26، 18 و 40 ساله بودند، پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.



آمادگی 110 پایگاه پیش بیمارستانی در ایام سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از اعلام آمادگی 110 پایگاه پیش بیمارستانی در ایام سالگرد ارتحال امام(ره) خبر داد.

مهرزاد آرتنگ در مورد اعلام آمادگی اورژانس اصفهان در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) گفت: معاونت درمان و اقدامات پیش بیمارستانی و درمانی از سال گذشته اقداماتی را برای برگزاری سالگرد ارتحال امام(ره) در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: با توجه اینکه وظیفه دانشگاه علوم پزشکی کشور درون و برون استان است در این راستا به تمام 110 پایگاه پیش بیمارستانی استان در این ایام آماده باش اعلام شده است.

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: تمام پایگاه‌های بین جاده‌ای در طول مسیر زائران مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه به دنبال هر کاروان اعزامی به مراسم ارتحال یک واحد آمبولانس و نیروی تخصصی اعزام می‌شود، ادامه داد: ستاد فرماندهی فوریت‌های کشور پس از حضور نیروهای اعزامی اورژانس به صورت متمرکز خدمات رسانی می‌کنند.

آرتنگ از پذیرش رایگان زائران در این ایام به مراکز بیمارستانی خبرداد و تصریح کرد: امداد هوایی در مراکز بیمارستانی و تخصصی بیمارستانی در حالت آماده باش است.