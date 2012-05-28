استقرار اورژانس دریایی در سواحل مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی ظهر دوشنبه در همایش روسای اورزانس دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در ساری به توسعه اورژانس و ارائه خدمات در دانشگاه علوم پزشکی استان اشاره کرد و گفت: این مرکز با ارائه خدمات کیفی و حضور بموقع بر سربالین بیمارخدمات بهینه را به شهروندان ارائه می کند.

وی توسعه اورژانس هوایی را در تصادفات جاده ای ضروری دانست و گفت: باید شرایط اورژانس هوایی و استقرار آن در جاده های استان فراهم شود.

ناصحی با بیان اینکه ردیف مجزایی برای اورژانس هوایی در لایحه بودجه مجلس پیش بینی شده است افزود: امیدواریم به جایگاه مناسب اورژانس در کشور برای خدمات دهی به بیماران حوادث غیر مترقبه دسترسی پیدا کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به مشکلات استان در مقوله اورژانس دریایی اشاره کرد و افزود: هرسال به دلیل عدم امکانات کافی در طرح سالم سازی دریا 95 درصد افراد در خارج از طرح دریا غرق می شوند.

وی به استقرار اورژانس دریایی در طرح سالم سازی دریا در استان اشاره کرد و گفت: با استقرار اورژانس دریایی می توان در جهت نجات افراد در مدت زمان کوتاهی اقدام کرد.