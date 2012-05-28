محسن حلوایی در حاشیه اردوی دو روزه تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشورمان در شهر مقدس قم در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این تیم نفرات بسیار خوب و زبده ای در ترکیب خود دارد و قطعا یکی از مدعیان قهرمانی آسیا خواهد بود.



وی ادامه داد: انصافا مربیان تیم های ملی رده های سنی پایه برای موفقیت کشتی کشورمان و پشتوانه سازی برای تیم ملی بزرگسالان تلاش وصف ناپذیری انجام می دهند و تیمی مانند تیم ملی جوانان کشتی فرنگی در حال حاضر با توجه به زحمات کادر فنی در بهترین شرایط خود به سر می برد.



برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در قم



رئیس هیئت کشتی قم در ادامه به برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشورمان در قم اشاره کرد و بیان داشت: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشورمان در راه اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا در شهر مقدس قم برگزار شد.



وی ابراز کرد: تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان با تمام توان خود را برای حضوری قوی و شایسته در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان سال 2012 آسیا آماده می کند و به همین خاطر در اردوی آماده سازی قرار دارد.



حلوایی یاد آور شد: برای این منظور کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان بعد از تمرینات و اردوهای آماده سازی مستمر و افزایش قوای جسمانی فرنگی کاران ملی پوش رده سنی جوانان کشورمان، اردوی تدارکاتی قم را به منظور تقویت روحیه معنوی کشتی گیران در نظر گرفت.



وی عنوان داشت: در مدت دو روز حضور کشتی گیران فرنگی کار کشورمان در شهر مقدس قم، 35 فرنگی کار همراه با کادر فنی، سرپرستی و تدارکات و پزشکی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به برنامه ها و امور معنوی پرداختند.



10 تا 13 خرداد حضور کشتی گیران کشورمان در مسابقات آسیایی قزاقستان



رئیس هیئت کشتی قم به حضور یک کشتی گیر قمی در ترکیب تیم ملی رده سنی جوانان فرنگی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این کشتی گیر علی زینتی رفاه قهرمان رده سنی جوانان کشتی فرنگی کشورمان در سال 1390 مسابقات جوانان کشور در قم است.



وی در ادامه به آخرین تمرین فرنگی کاران جوان در راه اعزام به پیکارهای قهرمانی آسیا اشاره کرد و بیان داشت: آخرین تمرین تیم ملی کشتی فرنگی جوانان پیش از شرکت در رقابت های آسیایی قزاقستان در محل خانه کشتی تهران برگزار شد.



حلوایی تاکید کرد: با برنامه ریزی مطلوب فدراسیون کشتی و تلاش بسیار خوب کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان، فرنگی کاران آینده دار کشورمان در بهترین شرایط ممکن خود را برای اعزام به پیکارهای قهرمانی آسیا آماده کرده اند.



وی با بیان اینکه عبدالله چمن گلی از افتخارات کشتی کشورمان در سال های گذشته هدایت تیم ملی جوانان را بر عهده دارد، به زمان و میزبان پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا نیز اشاره کرد و افزود: فرنگی کاران جوان کشورمان برای شرکت در رقابت های آسیایی قزاقستان که روزهای 10 تا 13 خرداد ماه برگزار می شود، صبح امروز راهی قزاقستان می شوند.