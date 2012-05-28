"رقص کاغذ پاره" در تئاتر شهر کرج روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزار مهر، نخستین اجرای نمایش تئاتر شهر استان البرز تحت عنوان " رقص کاغذ پاره ها" آغاز شد.

نمایش "رقص کاغذ پاره‌" با مضمونی اجتماعی و خانوادگی و رگه هایی از طنز تلخ به کارگردانی" سیاوش اسد " و نویسندگی "محمد یعقوبی" و در تقدیم به استاد سمندریان اجرا می شود.

مدیریت صحنه این نمایش توسط رضوان سنجابی، طراحی دکور را علیرضا جمشیدی و طراحی نور آن نیز توسط مسعود سقلاطون‌نیا انجام شده است.

نمایش "رقص کاغذ پاره ها " از شامگاه شنبه آغاز شده و تا بیست و دوم خرداد ماه به جز روزهای سوگواری رحلت امام خمینی (ره) هر شب ساعت 19 به روی صحنه می رود.