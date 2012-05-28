  1. استانها
  2. البرز
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

اجرایی تقدیم به سمندریان؛

"رقص کاغذ پاره" در تئاتر شهر کرج روی صحنه رفت

"رقص کاغذ پاره" در تئاتر شهر کرج روی صحنه رفت

کرج –خبرگزاری مهر: تئاتر شهر کرج در آغاز به کار رسمی خود " رقص کاغذ پاره " را در تقدیم به استاد سمندریان روی صحنه برد.

به گزارش خبرگزار مهر، نخستین اجرای نمایش تئاتر شهر استان البرز تحت عنوان " رقص کاغذ پاره ها" آغاز شد.

نمایش "رقص کاغذ پاره‌" با مضمونی اجتماعی و خانوادگی و رگه هایی از طنز تلخ به کارگردانی" سیاوش اسد " و نویسندگی "محمد یعقوبی" و در تقدیم به استاد سمندریان اجرا می شود.

مدیریت صحنه این نمایش توسط رضوان سنجابی، طراحی دکور را علیرضا جمشیدی و طراحی نور آن نیز توسط مسعود سقلاطون‌نیا انجام شده است.

نمایش "رقص کاغذ پاره ها " از شامگاه شنبه آغاز شده و تا بیست و دوم خرداد ماه به جز روزهای سوگواری رحلت امام خمینی (ره) هر شب ساعت 19 به روی صحنه می رود.

کد مطلب 1614232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها