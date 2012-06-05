اصغر کاردوست که یکی از بازیکنان دعوت شده بچیروویچ به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ترکیب بازیکنان دعوت شده با دوره‎های قبل فرق دارد و کاملا جدید است. در این چند روز هم تمرینات متفاوتی را بر اساس سرعت و کار با سنتر داشته‎ایم. روی دفاع وحمله هم کار کرده‎ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که "فکر می‎کنید با توجه به تغییرات اعضای کادر فنی تیم ملی و ترکیب جدیدی که خود به آن اشاره کردی بتوانی جایی در ترکیب اصلی تیم ملی برای خود داشته باشی؟"، تصریح کرد: این موضوع به نظر سرمربی تیم بستگی دارد. اما من بعد از اینکه چند سال پیش به عنوان بازیکن سیزدهم از ترکیب تیم ملی خط خوردم و نتوانستم در مسابقات ووهان شرکت کنم، یکی از بازیکنان ترکیب نهایی تیم ملی شدم و همیشه جایگزین ثابت حامد آفاق محسوب می‎شدم.

این بازیکن که فصل گذشته با تیم جهش ترابری قم در مسابقات باشگاهی شرکت کرد، یادآور شد: زمانی من بازیکن دهم یا یازدهم تیم ملی محسوب می‎شدم اما ماتیچ به من کمک کرد تا به ترکیب اصلی تیم ملی نزدیک‎تر شوم طوریکه در بازی‎های آسیایی گوانگجو جزو پنج نفر اصلی هم شدم.

کاردوست با یادآوری اینکه زمانی درتیم صباباتری نیمکت نشین بود، خاطرنشان کرد: بازیکن ابزار است و مربی وسیله؛ داخل زمین به کار بازیکن مربوط می‎شود و خارج از آن مربوط به مربی می‌شود. بازیکن باید عیارش را نشان دهد و مربی هم آن را ببیند. من در زمان ماتیچ توانایی‎های خود را نشان دادم و او هم برای کمک کردن به تیم ملی به من میدان داد.

وی تاکید کرد: ماتیچ در زندگی ورزشی من تاثیر زیادی داشت. من در زمان مربیگری این مربی درتیم ملی، از نیمکت نشینی نجات پیداکردم و درواقع من این مربی بود که در این زمینه به من کمک کرد. تا جائیکه در مسابقات باشگاهی هم جایگاه خوبی پیدا کردم چون من برای همه بازی می‎کردم و همه برای من.

این بازیکن که با تیم ملی بسکتبال در بازی‎های آسیایی گوانگجو شرکت داشت، خاطرنشان کرد: در این دوره تمرینات تیم ملی هم از تمام توانایی‎های خوداستفاده می‌کنم. اما اینکه بتوانم در ترکیب اصلی جایی داشته باشم یا نه و اصلا در در ترکیب دوازده نفره قرار بگیرم، به تصمیم سرمربی بستگی دارد.