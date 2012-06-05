اصغر کاردوست که یکی از بازیکنان دعوت شده بچیروویچ به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ترکیب بازیکنان دعوت شده با دورههای قبل فرق دارد و کاملا جدید است. در این چند روز هم تمرینات متفاوتی را بر اساس سرعت و کار با سنتر داشتهایم. روی دفاع وحمله هم کار کردهایم.
وی در پاسخ به این پرسش که "فکر میکنید با توجه به تغییرات اعضای کادر فنی تیم ملی و ترکیب جدیدی که خود به آن اشاره کردی بتوانی جایی در ترکیب اصلی تیم ملی برای خود داشته باشی؟"، تصریح کرد: این موضوع به نظر سرمربی تیم بستگی دارد. اما من بعد از اینکه چند سال پیش به عنوان بازیکن سیزدهم از ترکیب تیم ملی خط خوردم و نتوانستم در مسابقات ووهان شرکت کنم، یکی از بازیکنان ترکیب نهایی تیم ملی شدم و همیشه جایگزین ثابت حامد آفاق محسوب میشدم.
این بازیکن که فصل گذشته با تیم جهش ترابری قم در مسابقات باشگاهی شرکت کرد، یادآور شد: زمانی من بازیکن دهم یا یازدهم تیم ملی محسوب میشدم اما ماتیچ به من کمک کرد تا به ترکیب اصلی تیم ملی نزدیکتر شوم طوریکه در بازیهای آسیایی گوانگجو جزو پنج نفر اصلی هم شدم.
کاردوست با یادآوری اینکه زمانی درتیم صباباتری نیمکت نشین بود، خاطرنشان کرد: بازیکن ابزار است و مربی وسیله؛ داخل زمین به کار بازیکن مربوط میشود و خارج از آن مربوط به مربی میشود. بازیکن باید عیارش را نشان دهد و مربی هم آن را ببیند. من در زمان ماتیچ تواناییهای خود را نشان دادم و او هم برای کمک کردن به تیم ملی به من میدان داد.
وی تاکید کرد: ماتیچ در زندگی ورزشی من تاثیر زیادی داشت. من در زمان مربیگری این مربی درتیم ملی، از نیمکت نشینی نجات پیداکردم و درواقع من این مربی بود که در این زمینه به من کمک کرد. تا جائیکه در مسابقات باشگاهی هم جایگاه خوبی پیدا کردم چون من برای همه بازی میکردم و همه برای من.
این بازیکن که با تیم ملی بسکتبال در بازیهای آسیایی گوانگجو شرکت داشت، خاطرنشان کرد: در این دوره تمرینات تیم ملی هم از تمام تواناییهای خوداستفاده میکنم. اما اینکه بتوانم در ترکیب اصلی جایی داشته باشم یا نه و اصلا در در ترکیب دوازده نفره قرار بگیرم، به تصمیم سرمربی بستگی دارد.
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