به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در جدیدترین اظهاراتش درباره فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: انشاالله به موقع فاز دوم اجرایی میشود. دولت زمان مشخصی را در نظر ندارد، باید با توجه به ابلاغیه مجلس در ستاد هدفمندی یارانهها، مسئله را بررسی کنیم و آن وقت تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه مدونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پیشبینی شده است؟ گفت: همانطور که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی به موقع و به درستی اعلام کرده اکنون ما هیچ برنامه مصوبی درباره زمان و چگونگی اجرای این قانون نداریم. البته این به آن معنا نیست که قانون از دستور کار خارج شده باشد.
حسینی افزود: فاز اول هدفمندی یارانهها اجرا شده و در حال انجام است، درواقع میتوان گفت در بسیاری از جاها تثبیت هم شده است. ما تجربیات خوبی از فاز اول به دست آوردیم و نقاط ضعف و قوت را آنالیز کردیم حالا درباره آن که چه زمانی و چگونه فاز دوم اجرایی شود، فعلا مصوبهای نداریم و در حال بررسی هستیم که انشاالله بهموقع نتیجه آن اطلاعرسانی خواهد شد.
حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است فاز دوم این قانون امسال اجرایی نشود؟ گفت: ما درباره کم و کیف و زمان اجرای فاز دوم هنوز هیچ تصمیمی نگرفتهایم، لذا برای هیچ چیز بیش از گمانهزنی ارزش قائل نیستیم و فکر میکنیم که فاز دوم در بهترین شرایط و زمان صورت بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که با وجود اعتراضات زیادی که دولت و شخص رییسجمهور به بودجه مصوب مجلس برای سال جاری داشته، شرایط اقتصادی کشور را از این منظر چگونه پیشبینی میکنید، خاطرنشان کرد: به هر حال توقعاتی وجود دارد و انتظاراتی هم هست، اما آنچه مسلم است، اینکه امروز رئیس جمهور قانون بودجه را ابلاغ کرده است، پس تمام هم و غم ما این خواهد بود که از تمام ظرفیتهای این قانون استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: رئیس جمهور دغدغههایی دارند که آن را اعلام کردهاند که برخی از آنها محل تامل دوباره داشت. به نظر من، باید ضوابط اجرایی بودجه را عملیاتی کنیم. آن چه امروز به آن تاکید دارم، این است که امروز باید روی نقاط قوت و ظرفیت قانون بودجه تاکید داشته باشیم و حتما به صورت کامل از آن استفاده کنیم تا تقویت و پیشرفت اقتصاد ملی را داشته باشیم. اگر دغدغههایی هم وجود دارد، سعی داریم با ضابطه اجرایی و ظرفیتهای مدیریتی آنها را تامین کنیم.
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