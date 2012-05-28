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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

مصطفی لو:

66 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه کشاورزی مینودشت تخصیص یافت

66 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه کشاورزی مینودشت تخصیص یافت

مینودشت - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار مینودشت گفت: 66 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی شهرستان تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مصطفی لو بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان افزود: اگر مدیریت خوبی داشه باشیم می توانیم بیشترین سهم را در جذب اعتبارات داشته باشیم.

وی اظهار داشت: انتظار داریم مسئولان از تمام ظرفیتها و فرصتهای بخش کشاورزی شهرستان استفاده کنند.

مصطفی لو افزود: سهم کشاورزی و منابع طبیعی در بخش اشتغال زیاد بوده و آمار نشان می دهد که 32.7 درصد اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: در شهرستان مینودشت نیز پتانسیل بالایی در حوزه کشاورزی وجود دارد و اگر همت کنیم می توانیم با توجه موقعیت جغرافیایی درصد بالایی در این بخش جذب کنیم.

مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1614253

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