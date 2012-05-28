روابط عمومیها را باید باور کرد/ روابط عمومی پل ارتباطی

شاهین جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر روابط عمومیها به درستی حمایت نشوند قادر به ایفای موفق وظایف خود نیستند و اگر یک روابط عمومی به رغم حمایتها نتواند اجراگر درست مسئولیت خود باشد باید در این زمینه خود را به شرایط ایده آل برساند.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهرداری لاهیجان با تمام توان آماده میزبانی جشنواره روابط عمومیهای گیلان است، اظهارداشت: این شهرداری با بسیج تمامی نیروها و با همه توان آماده میزبانی نخستین جشنواره روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان است.

مدیر روابط عمومی شهرداری لاهیجان گفت: روابط عمومیها از بازوان قوی در هر سازمان و اداره ای هستند که با ایفای درست وظایف خود می توانند مردم این ولی نعمتان را از مجموعه اقدامات و عملکرد های انجام گرفته در قالب خبررسانی از طریق رسانه ها، پورتال، چاپ بورشور، کلیپ، فیلم و حضور در نمایشگاههای مختلف و ... آگاه کنند.

وی افزود: روابط عمومیها امروز در دنیا به عنوان هنر هشتم شناخته می شوند و با توجه به افزایش وظایف به یکی از پر استرس ترین و پرکارترین بخش های هر سازمانی تبدیل شده اند که باید متناسب با این وظایف دارای تیمی خلاق و کاری برای ایفای نقش واقعی خود باشند و آشنایی با علم روز دنیا نیز می تواند در موفقیت روابط عمومیها بسیار تاثیرگذار باشد.

جهانگیری گفت: به رغم اینکه بیش از 60 سال از سابقه روابط عمومی جدید در ایران می گذرد اما همچنان نیاز است تا سازمانها ومدیران از اهمیت این مسئولیت مهم آشنا شوند و ضمن حمایت از مدیران روابط عمومی از آنها پشتیبانی کنند.

وی افزود: نخستین جشنواره روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی گیلان که با مشارکت اداره کل حوزه استاندار و شورای هماهنگی روابط عمومی استان، با حضور و سخنرانی مهدی سعادتی استاندار گیلان به میزبانی شهرداری لاهیجان برگزار می شود، فرصت گرانبهایی است تا مدیران دستگاههای اجرایی استان در کنار مدیران روابط عمومی یکبار دیگر از اهمیت ویژه این مسئولیت مهم آگاه و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، شاهد گشایش فصل جدیدی در روابط عمومیهای استان باشند.

مدیر روابط عمومی شهرداری لاهیجان با بیان اینکه این جشنواره 11 خرداد ماه سال جاری در سالن همایش شهرداری برگزار خواهد شد، اظهارداشت: مشاور و سرپرست حوزه استاندار، اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی گیلان و کانون تبلیغاتی فردای نو تلاش زیادی برای برگزاری این جشنواره در طول چند ماه اخیر انجام داده اند.

وی ادامه داد: تشکیل شورای روابط عمومی در استان یکی از دغدغه هایی بود که پارسال با ابلاغ احکام اعضا، گیلان نیز به عنوان یکی از آخرین استانها دارای شورای هماهنگی روابط عمومی شد اما با توجه به پشتکار اعضا و حمایت همیشگی استاندار و مدیران استانی و برگزاری موفق جشنواره و همچنین تشکیل کلاسهای آموزشی به یقین گیلان به یکی از پیشقراولان روابط عمومی در کشور تبدیل خواهد شد.