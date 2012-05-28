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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

جبارپور خبر داد:

برگزاری مسابقه مقاله نویسی از سیره امام خمینی (ره) در عجب‌شیر

برگزاری مسابقه مقاله نویسی از سیره امام خمینی (ره) در عجب‌شیر

عجب شیر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی عجب‌شیر از برگزاری مسابقه مقاله‌نویسی از سیره امام خمینی (ره) در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جبارپور امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقه همزمان با سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و با هدف ایجاد زمینه برای آشنایی بیشتر نسل جوان جامعه با سیره و روش عملی زندگی و آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

وی تبیین نقش اندیشه‌های متعالی امام (ره) در بیداری اسلامی ملت‌های منطقه را از دیگر اهداف برگزاری این مسابقه برشمرد.

جبارپور افزود: این مسابقه همچنین در بخش دیگری با عنوان "خاطره زیبای من از حرم امام (ره) نیز برگزار می‌شود.

وی آخرین مهلت ارسال آثار به این مسابقه را پایان خردادماه جاری اعلام کرد و گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه مسابقه واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی عجب‌شیر ارسال نموده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 6231003-0422 تماس حاصل نمایند .

کد مطلب 1614263

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