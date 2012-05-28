90 درصد پیشرفت فیزیکی 450 واحد مسکن مهر علی آبادکتول

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر دوشنبه در شورای مسکن شهرستان افزود: در این شهرستان پنج سایت مسکن مهر در حال احداث است و که یک سایت فاضل آباد با 220 واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

وی اظهار داشت: این 450 واحد در شش ماه اول سال افتتاح می شود و متقاضیان می توان از مزایای آن بهره مند شوند.

وی عنوان کرد: از هزار و 900 متقاضی مسکن مهر در شهرستان برای 600 متقاضی مسکن احداث می شود که تمامی این واحدها تا پایان سال تحویل می شود.

کی پور گفت: با تحویل این واحدها ثبت نام از متقاضیان جدید از طریق سایت به مردم اطلاع رسانی می شود.

پاک نهال مسئول دفتر فنی یکی از پروژه های مسکن مهر علی آبادکتول گفت: پروژه 550 واحدی امام (ره) در 62 بلوک چهار طبقه در دست ساخت بوده که در سه فاز به پایان می رسد.

وی خدمات زیربنایی اب و برق، عدم اطلاع رسانی به متقاضیان، تامین اعتبار احداث خدمات روبنایی، عدم وجود تعداد کافی استادکار و کارگر از جمله مشکلات برشمرد.