به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب هشدار داد سلاحهای هسته ای اسرائیل تهدیدی برای امنیت ملی مصر به شمار می رود.



دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرد معیارهای دوگانه و گزینشی در اجرای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در خاورمیانه با هدف اصلی که اجرای این معاهده در سطح جهانی است، تعارض دارد.



العربی در جلسه افتتاحیه کنفرانسی با موضوع هسته ای سخن می گفت که اتحادیه عرب با همکاری مرکزی امور مراکز مطالعاتی پژوهشی مصر و کمیته مسئولان بلندپایه ویژه منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه برگزار می کند.



وی گفت : عدم پیوستن اسرائیل به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و مخالفت این رژیم با امضای هر یک از توافق نامه های مربوطه ضربه سختی به امنیت منطقه ای به شمار می رود و وجود سلاحهای هسته ای اسرائیل خطر بزرگی برای امنیت ملی مصر و امنیت منطقه ای به شمار می رود.



العربی تاکید کرد اقدام کشورهای عربی در تمدید نامحدود معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در سال 1995، این کشورها را دست بسته نگه داشت و سبب خلل واضح در موازنه قوا در منطقه شده است.



دبیرکل اتحادیه عرب در اظهاراتی تامل برانگیز و در همسویی با تردیدافکنی غربی ها در خصوص فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران گفت پیچیدگی این مسئله به سبب تردیدها درباره برنامه هسته ای ایران بیشتر شده است.



وی افزود : هدف از برگزاری این کنفرانس، ایجاد برنامه کاری عربی مبتنی بر آماده سازی برای اتخاذ موضع عربی در کنفرانس سازمان ملل متحد به سوی منطقه عاری از سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای کشتارجمعی است که دسامبر آینده در هلسینکی فنلاند برگزار می شود.



وی خاطر نشان کرد : مخالفت اسرائیل با پیوستن به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای با وجود پیوستن کشورهای عربی به آن، مهمترین اصل یعنی جهانی بودن معاهده و تحقق امنیت متقابل برای اعضای آن را مختل کرده است و این تعهدی است که کشورهای هسته ای وضع کننده معاهده ها یعنی آمریکا، انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی سابق داده بودند.



از سوی دیگر وائل الاسد مسئول پرونده خلع سلاح در اتحادیه عرب گفت در این کنفرانس دو روزه، چندین محور از جمله نظام منع گسترش سلاحهای هسته ای در جهان میان نظریه و اجرا، چالشهای منطقه ای و بین المللی و سناریوهای آینده و جایگزینهای در دسترس کشورهای عربی و تاثیر آن بر امکان موفقیت کنفرانس هلسینکی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.