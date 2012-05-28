  1. جامعه
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

متهم پرونده اختلاس بیمه:

800 میلیون تومان به "م.ر" دادم/ آقای خاص: دروغ می گوید، من دسته چک دادم

800 میلیون تومان به "م.ر" دادم/ آقای خاص: دروغ می گوید، من دسته چک دادم

در جریان چهارمین دادگاه اختلاس بیمه یکی از متهمان پرونده مدعی کمک 800 میلیون تومانی به آقای "م.ر" شد که البته واکنش یکی دیگر از متهمان را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ذبیحی زاده در جریان تشریح ارتباط "ج.الف" با استانداری گفت: متهمان به صورت کاملاً حرفه‌ای عمل کرده و در دفتر خانم "م- الف" با تعدادی از افسران برای صدور کروکی‌های جعلی همکاری کرده و به این ترتیب اختلاس در شعبه فاطمی را رقم زدند. آنها سپس "د- ف" و"ح- ن" را به کرج فرستادند که از سال 84 اختلاس از شعبه بیمه کرج آغاز شد. آقای خاص سپس حوزه فعالیت خود را در استانداری آغاز کرده و بعد از ارتباط با آقای "ی- د" معاون استانداری اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داد و با انتخاب "ی- د" به سمت هیات مدیره شرکت "ص" مجوز معادن خاکبرداری از پاکدشت را گرفت.

"ج- الف" سپس از قاضی خواست به اتهاماتش به صورت مجزا رسیدگی شود و با ارایه این گونه گزارش‌ها آبروی افراد برده نشود.

قاضی مدیرخراسانی سپس از "د- س" خواست درباره ادعاهای متهم ردیف پنجم توضیح دهد که او گفت: اواخر سال 86 "ج- الف" به دفترم آمد  و گفت: آقای "م- ر" - رئیس دیوان محاسبات وقت- نیاز به پول دارد من هم 300 میلیون تومان به او دادم . وقتی "م.ر" در جریان قرار گرفت گفت این پول کم است. 500 میلیون تومان دیگر خواست. در مجموع 800 میلیون تومان تراول از گاوصندوقم به آقای "ج- الف" دادم تا به آقای "م- ر"‌ تحویل دهد.

دروغ می گوید، من دسته چکم را دادم

ج- الف - متهم ردیف پنجم پرونده - معروف به آقای خاص در ادامه جلسه  در واکنش به اظهارات "ی – س" درباره کمک 800 میلیون تومانی وی اظهار داشت: اظهارات "ی – س" دروغ است. من با وی در رستوران شاندیز قرار گذاشتم و ملاقات ما در دفترش نبود. او یک پاکت کارت ویزیت به من داد که من به وی گفتم این کارها خارجی است و من دهاتی از آن سر در نمی آورم. از "ی – س " خیلی می ترسیدم. او قدرتمند بود و توانسته بود با قدرتش بسیاری از زمینهای دولتی را تصاحب کند همچنین 50 میلیارد تومان از بانک گرفته بود.

وی ادامه داد: موضوع کمک وی به آقای "م – ر" صحت ندارد . من دسته چک خود را در به وی داده بودم تا به برخی افراد در انتخابات دور قبلی مجلس کمک کند به افرادی که در خط ولایت بودند و نیاز به کمک مالی داشتند. وقتی خودم به آقای "م – ر" پول دادم نیازی نبود از آقای "ی – س" پول بگیرم؛ ادعاهای او دروغ است.

کد مطلب 1614285

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