800 میلیون تومان به "م.ر" دادم/ آقای خاص: دروغ می گوید، من دسته چک دادم

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ذبیحی زاده در جریان تشریح ارتباط "ج.الف" با استانداری گفت: متهمان به صورت کاملاً حرفه‌ای عمل کرده و در دفتر خانم "م- الف" با تعدادی از افسران برای صدور کروکی‌های جعلی همکاری کرده و به این ترتیب اختلاس در شعبه فاطمی را رقم زدند. آنها سپس "د- ف" و"ح- ن" را به کرج فرستادند که از سال 84 اختلاس از شعبه بیمه کرج آغاز شد. آقای خاص سپس حوزه فعالیت خود را در استانداری آغاز کرده و بعد از ارتباط با آقای "ی- د" معاون استانداری اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داد و با انتخاب "ی- د" به سمت هیات مدیره شرکت "ص" مجوز معادن خاکبرداری از پاکدشت را گرفت.

"ج- الف" سپس از قاضی خواست به اتهاماتش به صورت مجزا رسیدگی شود و با ارایه این گونه گزارش‌ها آبروی افراد برده نشود.

قاضی مدیرخراسانی سپس از "د- س" خواست درباره ادعاهای متهم ردیف پنجم توضیح دهد که او گفت: اواخر سال 86 "ج- الف" به دفترم آمد و گفت: آقای "م- ر" - رئیس دیوان محاسبات وقت- نیاز به پول دارد من هم 300 میلیون تومان به او دادم . وقتی "م.ر" در جریان قرار گرفت گفت این پول کم است. 500 میلیون تومان دیگر خواست. در مجموع 800 میلیون تومان تراول از گاوصندوقم به آقای "ج- الف" دادم تا به آقای "م- ر"‌ تحویل دهد.

دروغ می گوید، من دسته چکم را دادم

ج- الف - متهم ردیف پنجم پرونده - معروف به آقای خاص در ادامه جلسه در واکنش به اظهارات "ی – س" درباره کمک 800 میلیون تومانی وی اظهار داشت: اظهارات "ی – س" دروغ است. من با وی در رستوران شاندیز قرار گذاشتم و ملاقات ما در دفترش نبود. او یک پاکت کارت ویزیت به من داد که من به وی گفتم این کارها خارجی است و من دهاتی از آن سر در نمی آورم. از "ی – س " خیلی می ترسیدم. او قدرتمند بود و توانسته بود با قدرتش بسیاری از زمینهای دولتی را تصاحب کند همچنین 50 میلیارد تومان از بانک گرفته بود.

وی ادامه داد: موضوع کمک وی به آقای "م – ر" صحت ندارد . من دسته چک خود را در به وی داده بودم تا به برخی افراد در انتخابات دور قبلی مجلس کمک کند به افرادی که در خط ولایت بودند و نیاز به کمک مالی داشتند. وقتی خودم به آقای "م – ر" پول دادم نیازی نبود از آقای "ی – س" پول بگیرم؛ ادعاهای او دروغ است.