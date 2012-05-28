به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعدازظهر امروز دوشنبه 8 خرداد در دیدار با محمد الحصایری سفیر تونس در ایران بر گسترش روابط فرهنگی دو کشور تاکید کرد.

در ابتدای این دیدار سید محمد حسینی با اشاره به پیشینه روابط فرهنگی ایران و تونس گفت: از جمله شخصیت های فرهنگی ایرانی که در قدیم الایام در تونس حضور داشته‌ می‌توان به عبدالله بن فرخ فارسی و خالدبن یزید فارسی اشاره کرد.

حسنیی همچنین از وجود بیش از 200 واژه فارسی در فرهنگ مردم تونس به عنوان نشانه‌ای از قدمت مبادلات فرهنگی دو ملت یاد کرد و گفت: امروزه واژه‌هایی مانند گلیم، نارنج، مرزبان، میخانه و دهقان در زبان مردم تونس به کلماتی رایج تبدیل شده است. خوشبختانه برخی خیابانهای تونس هم به نام شاعران و دانشمندان ایرانی مانند ابن سینا، حافظ، فارابی و رازی نامگذاری شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحولات منطقه که نقطه آغازین آن از خودسوزی یک جوان تونسی در اعتراض به رژیم زین العابدین بن علی شکل گرفت گفت: این حرکت موجب بیداری در کشورهای لیبی، مصر، یمن و برخی دیگر از سرزمین های منطقه شده است که امیدوارم نتایج این تحولات به نفع ملت‌های منطقه باشد.

حسینی با ابراز خوشحالی از اینکه دین اسلام به عنوان دین رسمی در قانون اساسی جدید تونس گنجانده شده است از مواضع دولت جدید تونس در حمایت از مردم فلسطین و حماس قدردانی کرد.

وی همچنین به سفر چندی پیش علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشورمان اشاره کرده و یادآور شد: همزمان هفته فیلم ایران در تونس هم برپا شد. در نمایشگاه امسال کتاب تهران هم ناشران تونسی حضور فعالی داشتند و امیدواریم این حضور بیش از پیش تقویت شود.

وزیر ارشاد از تقدیم برنامه مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی دو کشور از طریق سفیر ایران در تونس به دولت این کشور خبر داد و گفت: این برنامه‌ها شامل طرحهایی است که قرار است از سال 91 تا سال 94 اجرایی شود. همچنین به گفته وزیر ارشاد در آینده نزدیک وزیر فرهنگ تونس هم سفری به ایران خواهد داشت.

حسینی در ادامه تاکید کرد: فعالیت های ما در تونس تاکنون در بخشی از سفارت ایران در این کشور و با عنوان بخش فرهنگی وجود داشت ولی تلاش داریم در آینده نزدیک دفتر رایزنی فرهنگی ایران در تونس را تاسیس کنیم.

در این دیدار همچنین محمد الحصایری سفیر تونس در ایران در سخنانی با قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: در هفتمین ماه از سال جاری میلادی نشست مشترک دو کشور که نخستین نشست دو کشور بعد از قیام مردم تونس علیه رژیم سابق است برگزار می شود که تاکید ما در این برنامه بر موضوعات و مسائل فرهنگی است.

وی افزود: اولین گام در جهت تعمیق روابط فرهنگی دو کشور آشنایی هر چه بیشتر ملت های ایران و تونس نسبت به فرهنگ یکدیگر است. ما باید دریچه ای را برای ایرانیان نسبت به تونس و متقابلا دریچه ای را برای تونسی ها نسبت به ایران باز کنیم.

سفیر تونس در ایران همچنین از اعلام آمادگی مرکز ملی ترجمه این کشور برای بازگردان آثار فاخر فرهنگی ایران و تونس به زبانهای فارسی و عربی و عرضه آنها در کشورهای مذکور خبر داد.

محمد الحصایری همچنین پیشنهاد داد همزمان با سفر وزیر فرهنگ تونس به ایران در آینده نزدیک، هفته فرهنگی تونس در ایران هم برپا شود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پیشنهاد استقبال کرد.