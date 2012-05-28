بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در گرجستان/ 110 هزار معترض به تفلیس آمدند

این تظاهرات که آزمونی برای حمایت مردمی از مخالفین دولتی بود، پیش از انتخابات پارلمانی ماه اکتبر در شهر تفلیس برگزار شد.

درحالیکه برگزار کنندگان این تظاهرات شمار معترضین را 110 هزار نفر تخمین زده اند، پلیس از شرکت 30 هزار نفر در این تظاهرات خبر داد.

"بیدزینا ایوانیشویلی" رهبر مخالفین گرجستان مقابل معترضین که با حمل پرچم گرجستان، اتحادیه اروپا و ناتو به سمت میدان "آزادی" در مرکز تفلیس حرکت کرده بودند، گفت: همیشه آرزوی یک گرجستان قوی و یکپارچه را داشتم و هم اکنون مبارزات خود را با این رژیم آغاز کرده ام.

بیدزینا ایوانیشویلی برای به عضویت درآمدن گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو همواره از سیاست های غرب حمایت کرده است و از نیروهای امنیتی خواسته تا در برابر معترضین از هرگونه ابزار خشونت آمیز همچون گاز اشک آور استفاده کرده که همین موضوع انتقاد مخالفین را به همراه داشته است.

میخائیل ساکاشویلی همچنین رهبر حزب جنبش متحد ملی است. ساکاشویلی در یک انتخابات و پس از برکناری "ادوارد شواردنادزه" رئیس جمهور پیشین گرجستان رئیس جمهوری این کشور شد.

برکناری ادوارد شواردنادزه در سال ۲۰۰۳ و در پی انقلابی موسوم به انقلاب گل رز بدون خونریزی انجام شد که رهبری این انقلاب را ساکاشویلی و همپیمانان سیاسی‌ اش بر عهده داشتند.

میخائیل ساکاشویلی، در ژانویه ۲۰۰۸ با کسب حدود ۵۳ درصد آراء دور دوم از ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. مخالفان ساکاشویلی با قصد سرنگونی دولت او جبهه متحدی با نام "رستگاری" تشکیل داده‌اند و می‌خواهند از طریق صندوق ‌های رای، انقلابی به راه بیاندازند.