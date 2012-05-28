زمان انجام گفتگوهای ملی مشخص شد/ واکنش احزاب به دعوت میشل سلیمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الانتقاد، "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان یازده ژوئن آینده(22 خرداد) را به عنوان شروع مذاکرات ملی رهبران سیاسی لبنان مشخص کرد.

از سوی دیگر دفتر سیاسی حزب الکتائب لبنان با صدور بیانیه ای از نشست ویژه به ریاست امین الجمیل در ساعت شش عصر امروز درباره موضوع دعوت میشل سلیمان برای برگزاری گفتگوهای ملی در کاخ بعبدا در یازده ژوئن خبر داد.

این در حالی است که علی عسیران عضو فراکسیون آزادی و توسعه پارلمان لبنان ضمن استقبال از دعوت میشل سلیمان افزود: گفتگو تنها راه در برابر رهبران لبنانی است و با در پیش گرفتن این روش، لبنان به سوی فتنه پیش نمی رود.

از سوی دیگر "حسین الحاج حسن" وزیر کشاورزی لبنان از همه لبنانی ها خواست که به گفتگوهای بی قید و شرط روی آورند.

وی ضمن هشدار درباره خطر اظهارات فتنه افکنانه مذهبی و فرقه ای، آن را عاملی برای ضربه زدن به لبنان و دیگر کشورهای عربی-اسلامی دانست.

الحاج حسن همچنین با تاکید بر ضرورت ادامه مقاومت افزود: آزادی فقط از طریق مقاومت میسر می شود نه راههای سیاسی و دیپلماتیک، به ویژه وقتی نگاه کنیم که مصر تاکنون از این طریق نتوانسته حاکمیت کامل خود را بر سینا به دست آورد.

آلان عون عضو فراکسیون تغیر و اصلاح لبنان به رهبری میشل عون نیز در واکنش به دعوت میشل سلیمان برای برگزاری گفتگوهای ملی گفت : جریان ملی آزاد لبنان از گفتگوهای ملی استقبال می کند، اما میشل عون در این باره موضع گیری می کند.

شایان ذکر است که طرفداران چهارده مارس اخیرا در برخی مناطق این کشور به ویژه در طرابلس و عکار نا آرامی هایی ایجاد کرده بودند.در حالی که رهبران این گروه تمام تلاش خود را برای سرنگون کردن دولت لبنان و خلع سلاح مقاومت به کار گرفته اند برخی دیگر از شخصیتهای لبنانی سلاح مقاومت را برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی لازم می دانند. محورهایی که گفتگوهای ملی به آن خواهد پرداخت به احتمال زیاد استفاده استراتژیک از سلاح مقاومت، خلع سلاح فلسطینی های خارج از اردوگاهها و کنترل بی رویه سلاح در داخل و حومه شهرها است.