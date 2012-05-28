۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

افضلی در گفتگو با مهر:

راه اندازی اتاق فکر، سرعت پیشرفت پروژه‌ها را افزایش می‌دهد

کرج – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار البرز راه اندازی اتاق فکر در نهادها و دستگاه های اجرایی استان را امری موثر در افزایش سرعت پروژه ها برشمرد.

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم تشکیل اتاق فکر در نهادها و دستگاه های مختلف استان گفت: تشکیل اتاق فکر در نهادهای مختلف موجب می شود اقدامات صحیح و حساب شده در مدیریت طرح های عمرانی به وجود آید.

وی افزود: برنامه ریزی جامع و کامل توسط کارشناسان و صاحب نظران احتمال پیمودن راه های بی جواب گذشته و تکرار آزمون و خطا را کاهش داده و موجب ی شود طرح ها زودتر اجرایی شود.

افضلی بر لزوم تشکیل اتاق فکر در نهادهای مختلف تاکید کرد وگفت: استان نوپای البرز نیازمند طرح هایی اجرایی و زیرساختی است تا بتواند عقب افتادگی های خود در زمینه های عمرانی در پس حاشیه نشینی را جبران کند.

وی اظهار داشت: سازماندهی اتاق فکر با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت ها باید صورت گیرد و در این راستا توجه به جمع آوری اطلاعات و تحلیل و ارزیابی، توسعه، ارائه  و اجرای طرح ها در این اتاق ها ضروری است.

معاون عمرانی استاندار البرز تاکید کرد: تشکیل اتاق فکر در نهادها و تبادل اطلاعات و تحلیل طرح ها بر سرعت افزایش پیشرفت پروژه ها دامن می زند و این امر شکوفایی عمرانی استان ظرف مدت زمان کمی را در پی خواهد داشت.
 

کد مطلب 1614297

