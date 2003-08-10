پادشاه مغرب براي تجديد روابط با رژيم صهيونيستي پيغام فرستاد

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه صهيونيستي يديعوت آحرونوت ادعا كرد محمد ششم پادشاه مغرب اخيرا پيامي را براي سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي ارسال كرده كه در آن بر تمايل كشورش براي توسعه روابط و بازگشايي دفاتر نمايندگي هاي سياسي در رباط و تل آويو تاكيد شده است .

به ادعاي اين روزنامه صهيونيستي پادشاه مغرب پيام خود را از طريق كانالهاي ديپلماتيك رسمي ارسال كرده است و در آن بر آمادگي كشورش براي ايفاي نقش فعال در روند صلح خاورميانه تاكيد كرده است .

گفتني است پيشتر نيز محمد بن عيسي وزير امور خارجه مغرب با سيلوان شالوم همتاي اسراييلي خود در لندن ديدار و گفتگو كرده بود .

مقامات مغرب اعلام كرده اند به زودي پادشاه اين كشور درمورد زمان بازگشايي دفاتر نمايندگي دو طرف تصميم گيري خواهد كرد.

شايان ذكر است كه مغرب دفتر نمايندگي سياسي اسراييل را اكتبر سال 2000 ميلادي به دنبال شعله ور شدن انتفاضه دوم مردم فلسطين در سپتامبر همان سال تعطيل كرد .

مقامات رژيم صهيونيستي در آن زمان به مقامات مغرب هشدار دادند تا زماني كه دفاتر نمايندگي هاي دو طرف بازگشايي نشود از سفر اتباع خود به مغرب جلوگيري خواهند كرد.

در همين حال مارك اوتا نماينده اتحاديه اروپا در خاورميانه گفت در ديدار با مقامات مصري در قاهره ، نتوانسته است آنها را براي بازگرداندن سفير خود به تل آيوو متقاعد كند.

اوتا با بيان اينكه اردن سفير خود را به تل آويو اعزام خواهد كرد، گفت : اما مصري ها اعتقاد دارند كه تلاشهاي اسراييل براي آزادي تمام اسيران فلسطيني ، رفع محاصره و محدوديتهاي در مناطق فلسطيني ناكافي بوده است ، لذا موعد بازگشت سفير مصر به تل آويو هنوز فرا نرسيده است .

وي افزود : مقامات مصري نسبت به هرگونه پيشرفت در روند صلح بدبين هستند .

اوتا با احمد ماهر وزير امور خارجه مصر در قاهره و اسامه الباز مشاور حسني مبارك و نيزعمر سليمان رييس سازمان اطلاعات مصر ديدار و گفتگو كرد.

