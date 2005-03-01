سعيد جوگندمي ـ پسر بزرگ خانواده - در گفتگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر گفت : گناه ما چيست؟ ما چه گناهي كرده‌ايم كه پدران ما رفتند و جانشان را كف دست گذاشتند؟ اين حال و روز ماست! اگر پدران ما نبودند، الآن مسؤولان نمي‌توانستند پشت ميزهاي رياست بنشينند و به ما بي‌توجه باشند.

مي‌خواهم بدانم آيا بچه‌ها، زن و خانواده آن مسؤولان درد ما را دارند؟ نه، آنها بهترين غذاها را مي‌خورند، به بهترين مدرسه‌ها مي‌روند، بهتري لباس‌ها را مي‌پوشند و بهترين ماشين‌ها زير پاي آنهاست. اما من كه يك فرزند جانباز هستم بايد صبح تا ظهر كار كنم و بعد از ظهر بروم درس بخوانم. اين را به بنياد هم گفته‌ام. اما گفتند: فعلاً عصباني هستي. ناراحتي.

مردم خيال مي‌كنند ما راحت هستيم. مي‌گويند بنياد جانبازان به شما رسيدگي مي‌كند. من اين حرف‌ها را زدم كه به مردم و همه مسؤولان بگويم آنطور كه فكر مي‌كنند، نيست. ما مشكلات زيادي داريم.

راستش ما همه عصبي و رواني شديم. همين روزها بايد به ما هم درصد بدهند (باخنده)

امروز حال پدرم بد شد. زنگ زديم بنياد تا آمبولانسي بياورند و پدرم را به بيمارستان ببرند. اما آقاي دكتر… گفت يك تاكسي كرايه كنيم و او پولش را حساب مي‌كند. سؤال من اين است: آيا ما به پول تاكسي بنياد محتاجيم يا خدمات رساني آنها را مي‌خواهيم؟ آيا آن آقاي دكتر آن قدر دركش پايين است كه اين را نمي‌فهمد؟

مردم خيال مي‌كنند ما راحت هستيم. مي‌گويند بنياد جانبازان به شما رسيدگي مي‌كند. من اين حرف‌ها را زدم كه به مردم و همه مسؤولان بگويم آنطور كه فكر مي‌كنند، نيست. ما مشكلات زيادي داريم. مثلاً حتي به مهماني هم نمي‌توانيم برويم. هميشه بايد توي اين خانه باشيم و بپوسيم. چون پدرم نمي‌تواند با ما بيايد و هميشه بيمار است.

جواد ـ پسر دوم خانواده ـ كه 16 سال سن دارد مي‌گويد :مردم فكر مي‌كنند پدرم معتاد است وقتي حال پدرم وخيم مي‌شود، خانه را به هم مي‌ريزد. شيشه‌ها را مي‌شكند. ما را مي‌زند. بيرون مي‌رود و مردم نگاهش مي‌كنند و فكر مي‌كنند پدرم معتاد است. اين را بارها ديده‌ام و بارها گريه كرده‌ام.

نصف شب‌ها بيدار مي‌شود. داد و بيداد مي‌كند. چند شب پيش مي‌خواست برادر كوچكم را ببرد مدرسه. ساعت حدود 3 شب بود. مادرم او را راضي كرد كه بيايد و بخوابد. اما پدرم چنان به پهلوي مادرم زد كه از حال رفت.

امير حسين ـ پسر 7ساله خانواده مي‌گويد: پدرم چند بار مرا زده است. چون خنديدم. پدرم موجي است. توي سرش هم تركش دارد.

فولادي ، همسر محمد جوگندمي در پايان مي‌گويد : به ما گفتند بگذاريد ترياك مصرف كند دكترها صريحاً مي‌گويند اگر همسرتان ترياك خواست در اختيارش بگذاريد. چون مسكن است.

كسي هم انگار به فكر ما نيست و حرف ما را كسي نمي‌شنود. زندگي براي ما غير قابل تحمل شده است. البته مي‌دانم بايد مقاوم باشم، اما بالاخره هر كسي صبرش اندازه‌اي دارد.