  1. ورزش
۹ خرداد ۱۳۹۱، ۷:۵۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا و برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون شمشیربازی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نهم خردادماه سال 1391 هجری شمسی مصادف است با هفتم رجب سال 1433 هجری قمری و 29 می سال 2012 میلادی.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا امروز طبق برنامه زیر در امارات پیگیری می‌شود:
* تایلند - لبنان، ساعت 16، ورزشگاه الوصل دبی
* ایران - ازبکستان، ساعت 16، ورزشگاه الشباب دبی
* ژاپن - قرقیزستان، ساعت 19، ورزشگاه الوصل دبی
* کویت - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه الوصل دبی

- مجمع سالیانه فدراسیون شمشیربازی امروز به ریاست معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

- تیم ملی والیبال ایران آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز مسابقات انتخابی المپیک را امروز برابر استرالیا برگزار می‎کند.

کد مطلب 1614302

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