تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه نهم خردادماه سال 1391 هجری شمسی مصادف است با هفتم رجب سال 1433 هجری قمری و 29 می سال 2012 میلادی.
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا امروز طبق برنامه زیر در امارات پیگیری میشود:
* تایلند - لبنان، ساعت 16، ورزشگاه الوصل دبی
* ایران - ازبکستان، ساعت 16، ورزشگاه الشباب دبی
* ژاپن - قرقیزستان، ساعت 19، ورزشگاه الوصل دبی
* کویت - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه الوصل دبی
- مجمع سالیانه فدراسیون شمشیربازی امروز به ریاست معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان برگزار میشود.
- تیم ملی والیبال ایران آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز مسابقات انتخابی المپیک را امروز برابر استرالیا برگزار میکند.
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