تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نهم خردادماه سال 1391 هجری شمسی مصادف است با هفتم رجب سال 1433 هجری قمری و 29 می سال 2012 میلادی.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا امروز طبق برنامه زیر در امارات پیگیری می‌شود:

* تایلند - لبنان، ساعت 16، ورزشگاه الوصل دبی

* ایران - ازبکستان، ساعت 16، ورزشگاه الشباب دبی

* ژاپن - قرقیزستان، ساعت 19، ورزشگاه الوصل دبی

* کویت - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه الوصل دبی

- مجمع سالیانه فدراسیون شمشیربازی امروز به ریاست معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

- تیم ملی والیبال ایران آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز مسابقات انتخابی المپیک را امروز برابر استرالیا برگزار می‎کند.