به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی بعدازظهر دوشنبه درنشست مسئولان تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق کهگیلویه و بویراحمد، در یاسوج افزود: اگر تربیت صحیح انجام نشود بخش مهمی از وظیفه معلمان ورزش محقق نشده است.

وی بیان کرد: برنامه ریزی برای تربیت بدنی درآموزش وپرورش با ایجاد برنامه های مشارکتی، استفاده از ظرفیتهای انسانی درادارات و برگزاری همایشهایی بامحور تربیت، مشوق ومحرک دیگر دستگاههای اجرائی خواهد شد.

مدیر کل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: برگزاری المپیادهای هفت گانه ورزشی واستعداد یابی وتقویت استعدادها از اولویتهای برنامه ریزی درحوزه تربیت بدنی است.

پرویز طاهری افزود: باتوجه به محوریت قراردادن فرمایش مقام معظم رهبری درموضوع تهذیب تحصیل و ورزش برای جوانان با ایجاد معاونت تربیت بدنی وسلامت درآموزش وپرورش و برنامه ریزی به نتایج ارزشمندی می توان دست یافت.

وی بیان کرد: ورزش از آموزش وپرورش جدا نیست و باید با استفاده از ادبیات عمیق ایرانی واسلامی درکنار ورزش وتفریح روحیه معنوی وعلمی بانشاط وسلامت درجامعه ایجاد کرد.

طاهری اظهار داشت: تخصیص نیروی ورزش برای دوره ابتدایی و ارتقاء تشکیلاتی وساختاری این امر، از فعالیتهای مهم درحوزه تربیت بدنی است.

وی افزود: برای فعالیتهای ورزشی دانش آموزان 22 سالن ورزشی وچهار استخر در این استان فعال هستند.