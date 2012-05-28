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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

سلاح ورزی مطرح کرد:

اقدامات عملی برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی لرستان آغاز شد

اقدامات عملی برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی لرستان آغاز شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری و ضرورت حمایت از "تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی" خوشبختانه با حمایت استاندار لرستان، اقدامات عملی در راستای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی لرستان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سلاح ورزی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به باور و اعتقاد مدیران اجرایی استان و تاکیدات و پیگیری های استاندار لرستان در هفته اخیر جلسات و بازدیدهای مکرری در راستای شناسایی و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی استان لرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: این روند چشم انداز امید بخشی را برای بهبود فضای کسب و کار در استان ترسیم کرده است.

سلاح ورزی افزود: تشکیل جلسات ستاد تسهیل و کمیته صیانت از تولید و همچنین شروع جلسات حضوری در شهرکهای صنعتی با نتایج مثبت و قابل قبولی همراه بوده و موجب امیدواری و رضایت مندی کار آفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد از تلاشهای استاندار، معاون برنامه ریزی استانداری، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت، مدیر عامل آب منطقه ای، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی، مدیر عامل شرکت مخابرات، مدیر عامل شرکت توزیع برق و مدیر عامل شرکت گاز لرستان به خاطر اقدامات عملی در راستای تحقق حمایت از تولید ملی در سطح استان تشکر کرد.

کد مطلب 1614308

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