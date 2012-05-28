اقدامات عملی برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سلاح ورزی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به باور و اعتقاد مدیران اجرایی استان و تاکیدات و پیگیری های استاندار لرستان در هفته اخیر جلسات و بازدیدهای مکرری در راستای شناسایی و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی استان لرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: این روند چشم انداز امید بخشی را برای بهبود فضای کسب و کار در استان ترسیم کرده است.

سلاح ورزی افزود: تشکیل جلسات ستاد تسهیل و کمیته صیانت از تولید و همچنین شروع جلسات حضوری در شهرکهای صنعتی با نتایج مثبت و قابل قبولی همراه بوده و موجب امیدواری و رضایت مندی کار آفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد از تلاشهای استاندار، معاون برنامه ریزی استانداری، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت، مدیر عامل آب منطقه ای، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی، مدیر عامل شرکت مخابرات، مدیر عامل شرکت توزیع برق و مدیر عامل شرکت گاز لرستان به خاطر اقدامات عملی در راستای تحقق حمایت از تولید ملی در سطح استان تشکر کرد.