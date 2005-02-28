گيشه اي شدن تئاتر خيانت بزرگ به فرهنگ اين مملكت است

" آروند دشت آراي " كارگردان تئاتردر گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: در تمام دنيا بودجه تئاتر روز به روز افزايش پيدا مي كند اما در كشور ما اين بودجه روز به روز كم مي شود تصريح كرد: تاكي قرار است سيستم تئاتري ما بيمار باشد.در كنار مخارج زيادي كه به بهانه هاي مختلف و به شكل شوخي كردن با آيين ها و اعتقادات مذهبي مردم روي مي دهد، هيچ كار فرهنگي صورت نمي گيرد.

وي افزود: تا زماني كه سانسوردر تئاتروجود دارد، نمي توان صحبت از تئاتر خصوصي و گيشه اي كرد. تئاتر ما يك تئاتر دولتي محسوب مي شود بنابراين بايد ازدولت سوبسيد بگيرد و نمي تواند متكي به خود و گيشه باشد .

اين كارگردان با بيان اين مطلب كه ،يشه اي شدن خيانت بزرگ به فرهنگ اين مملكت است ،متذكر شد: اگرتئاتر قرار است خصوصي شود، پس بايد به من كارگردان مجوز اجراي تئاتر خصوصي داده شود تا درهر جايي كه خواستم بدون سانسورتئاتر اجرا كنم .

وي متذكر شد: تئاتر هاي ما با همه گونه سانسوري مواجه است چند بار مورد بازبيني قرار مي گيرد بنابراين طبيعي است اين نوع تئاتر بايد از طرف دولت حمايت شود.

دشت آراي گفت: تئاتريها بايد ياد بگيرند كه به اين هنر نبايد به چشم شغل و محل درآمد نگاه كنند چون همان زماني هم كه كمك هزينه به گروه ها پرداخت مي شد اين كمك هزينه چندان قابل توجه نبود .

وي افزود: مطمئن نيستم طرح گيشه اي عملي شود اما اگر اين اتفاق بيافتد بايد بگويم روز به روز به عقب مي رويم.

دشت آراي همچنين يكي از امتيازات تئاتر گيشه اي را استقلال گروه در انجام امور دانست و گفت: حسن گيشه اي شدن در اين است كه خود گروه براي چگونگي و تبليغات اجرا يش تصميم مي گيرد.

اين كارگردان تجربه گرا گروه ويرگول درپاسخ به اين سؤال كه با توجه به جوان بودن و تجربه بودن گروه شما و گروههايي كه مانند شما در زمينه تئاتر نو و تجربي فعاليت مي كنند ، اجراي قرار داد گيشه به معناي عدم امكان فعاليت براي شما و در مقابل حمايت از نمايشهايي عامه پسند است ؟ تصريح كرد: گروههاي جواني مانند ما ياد گرفته اند تحت هر شرايطي حتي داشتن يك موزاييك براي اجرا ، فعاليت هنري كنند. گروه ما نيز اگر قرار باشد گيشه اي اجرا كنند، مشكلي ندارد. چون به اندازه كافي از بازار يابي فرهنگي و امور تبليغاتي برخوردار است و هميشه تماشاگران خود را دارد اما اين نيازمند زمان است و بايد كارگردان از دوماه قبل بداند كه قرار است دوماه ديگر نمايش خود را در فلان سالن اجرا كند تا براي آن تبليغات لازم را انجام دهد.