محمدرشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در هفتههای گذشته گزارشاتی مبنی بر مشاهده بیماری تب کریمه کنگو در برخی نقاط کشور مشاهده شده است که همین موضوع باعث بروز نگرانی خانوادهها گردیده در حالیکه دامپزشکی اقدامات لازم را برای مقابله با این بیماری انجام داده است.
وی ادامه داد: با شروع فصل گرما احتمال شیوع این بیماری مشترک بین حیوان و دام وجود دارد.
کریمی با اشاره به اینکه در کشتارگاهها نیز نظارت های شدیدی در امر سلامت دام انجام میشود افزود: تاکید ما این است که خانوادهها در هنگام خرید گوشت قرمز باید حتما به مهر دامپزشکی گوشت دقت کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: شبکههای دامپزشکی شهرستانها در رابطه با بیماری کریمه کنگو توجیه شدهاند و در این رابطه اطلاعات لازم نیز در اختیار روستائیان و دامداران قرار گرفته است چراکه این بیماری بین انسان و دام مشترک بوده و در موارد حاد باعث مرگ مبتلایان میشود.
کرمی با بیان اینکه شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که گوشت خریداری شده را 24 ساعت در یخچال نگهداری کنند افزود: پس از این مدت گوشت به فریزی منتقل شود که این موضوع باعث از بین رفتن میکروبها میشود.
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