افزایش تعداد سراهای قرآن در دانشگاههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر جلیل دارا در مراسم اختتامیه مسابقه "دوستی با قرآن" در دانشگاه خوارزمی کرج، اظهار داشت: سراهای قرآنی یکی از مهمترین کانونهای تربیتی به شمار می‌روند و از این رو افزایش این سراها تاثیر مطلوبی بر توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه دارد.

وی افزود: افزایش تعداد سراهای قرآن دانشگاهها یکی از اولویت‌های برنامه‌ای وزارت علوم در سال جاری است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خاطر نشان کرد: تاثیر مثبت قرآن بر رشد ذهنی و روحی افراد به اثبات رسیده است به همین دلیل توسعه و گسترش سراهای قرآنی قطعا تاثیر بسزایی بر رشد دانشجویان خواهد داشت.

دارا ادامه داد: لازم است شرایطی فراهم شود که افرادی با تربیت قرآنی و علمی مانند «ابن سینا» و «رازی» وارد جامعه شوند، چرا که جامعه امروز ما بیش از پیش به این افراد نیازمند است.

وی یادآورشد: فعالیتهای قرآنی یکی از بخشهای مهم فعالیتهای فرهنگی است و دانشگاه‌ها باید زمینه گسترش فعالیتهای قرآنی را بیش از پیش فراهم کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در پایان گفت: برگزاری این نوع مسابقات جهت گسترش فعالیت های قرآنی ضروری و قابل تقدیر است.