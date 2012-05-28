موانع توسعه خدمات باندپهن در کشور/ اپراتورهای وایمکس از بین می روند

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نظرسنجی‌های داخلی نشان می‌دهد که علاقه مردم در ایران به سرویس‌های اینترنتی بسیار بالاست و در نتیجه ضرورت توسعه باند وسیع در کشور بیش از پیش برجسته و مهم می شود. از طرفی امروزه توسعه باند وسیع در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین زیربناهای رشد خدمات ارزش افزوده الکترونیکی و ارتباطی در همه بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور معرفی و تأکید شده است.

از این رو مسئولان و مدیران ارشد شرکتهای ارائه دهنده خدمات باند وسیع در نشست هم اندیشی بررسی راهکارها و موانع توسعه خدمات باند وسیع در کشور که امروز در هتل سیمرغ تهران برگزار شد، گزینه هایی را برای رفع چالش‌های مربوط به توسعه خدمات باند پهن در کشور ارائه کردند.



برخلاف دنیا عمل کرده ایم

علیرضا صیدی - رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: مطالعات نشان می دهد که کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و چند کشور همسایه نظیر ترکیه از سال 2000، توسعه باند وسیع را به صورت جدی شروع کرده اند؛ البته ایران نیز حدود سال 2003 فعالیت در این حوزه را با تدوین آیین نامه های مربوطه و اعطای مجوز آغاز کرد اما کشور ما متاسفانه برعکس روند مناطق توسعه یافته و درحال توسعه، پیش رفته و با وجودی که کشورهای در حال توسعه، اپراتورهای غالب را از ارائه خدمات باند وسیع منع نکردند اما منع ورود اپراتور غالب به این حوزه، فقط در کشور ما رخ داده است.

وی رویکرد کشور در حوزه تلفن همراه را مشابه کشورهای دیگر خواند و گفت: در ایران اپراتور غالب توانسته در حوزه تلفن همراه ورود پیدا کند و در نتیجه، از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجه ای را در این بخش تجربه کرده ایم که این موضوع را می توان به اینترنت باندپهن تعمیم داد.

نیاز به نگاه فرابخشی در رگولاتوری

محمودرضا خادمی - رئیس سابق کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز، جمعیت جوان و بازار بزرگ در کنار زیرساخت مناسب را از مهمترین نقاط قوت باند وسیع در کشور قلمداد کرد و گفت: از نقطه نظر رگولاتوری نیز باید بدانیم که بسیاری از کشورها پس از ما صاحب رگولاتوری شده اند؛ البته در رگولاتوری ما نیز، باید نگاه فرابخشی حاکم شود و از سوی دیگر قدرت رگولاتوری نیز افزایش یابد.

وی با اشاره به نقاط ضعف رگولاتوری کشور، گفت: به طور مثال، قیمت یک STM1 از حدود 12 هزار دلار در چند سال پیش به حدود 4 هزار دلار در حال حاضر کاهش یافته و این در حالی است که تغییری در تعرفه های پهنای باند در کشور ما صورت نگرفته است.

هزینه انتقال غیر منطقی است



محمدرضا کریمی - مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات نیز در این نشست افزود: در حوزه انتقال دیتا، قیمتها خیلی غیرمنطقی است و هزینه ارسال یک بسته اطلاعات در بین استانها حتی با هزینه یکبار انتقال دور کره زمین برابری می کند؛ این موضوع از دلایل بالا بودن تعرفه خدمات DSL محسوب می شود.

تا چندسال دیگر اپراتورهای وایمکس از بین می روند

ناصر اصفهانی- مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین نت نیز گفت: اگر مشخص شود که باندوسیع یک نیاز جامعه است، آنگاه می توان با عزمی ملی همه مشکلات را حل کرد.

وی افزود: نگاهها در سیاستگذاری در این حوزه در کشور ما در حالیکه باید سرویس محور باشد تکنولوژی محور است؛ به طور مثال به اپراتور، پروانه وایمکس می دهند و این در حالی است که با توجه به افول این فناوری، تولید تجهیزات آن تا چندسال آینده متوقف خواهد شد و این بدان معناست که اگر در پروانه فعالیت تجدید نظر نشود، اپراتورهای وایمکس از بین خواهند رفت.

از اول سیاستگذاری مناسبی نداشتیم

احمد پوررنگ نیا - عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این نشست اظهار داشت: ما تقریبا در بحث پهنای باند بین الملل مشکلی نداریم ولی مشکل اصلی را می توان در گسترش پهنای باند داخلی دانست.

وی تاکید کرد: متاسفانه از ابتدا سیاستگذاری مناسبی اخذ نشده و کل سیم مسی را در اختیار شرکت مخابرات قرار داده‌ایم و ایراد اصلی اینجاست.

تهیه بسته یکپارچه برای توسعه باندوسیع

به گزارش مهر، حسن شاهی - معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت نیز گفت: نحوه نگاه به بحث دیتا نگاه درستی نیست؛ یکی از آفتهایی که در این زمینه وجود دارد این است که بازیگرانی که به این بحث ورود پیدا می کنند، بیشتر به دنبال منافع مالی آنی هستند و همین که فعالیت آنها به سوددهی زودهنگام برسد آنان را قانع می کند.

وی افزود: برای توسعه باندوسیع، باید یک بسته یکپارچه تهیه شود که در آن مواردی مانند تعرفه، زیرساخت، Access، فرهنگ و خیلی مسائل دیگر دیده شود.

همه بخشهای زنجیره ارزش در یک اولویت قرار دارند

پیام گوران - مدیرعامل شرکت سروش همراه سامانه نیز در این نشست گفت: در توسعه باندوسیع نباید به یک موضوع بیشتر و به یک موضوع کمتر پرداخت؛ به نظر من همه بخشهای زنجیره ارزش در یک اولویت قرار دارند و باید به توسعه باندوسیع در کنار ارائه دهنده سرویس و در کنار ارائه دهنده محتوا و به صورت یکجا با هم نگاه کرد و همه را به صورت موازی هم پیش برد.

انحصار، عامل عدم توسعه باندوسیع در کشور است

محمد تاجمیری- مدیرعامل شرکت داده پردازی فن آوا نیز افزود: مبنای کل اختلافات بین PAPها و مخابرات منابعی بوده که به صورت انحصاری در اختیار مخابرات قرار دارد و این شرکت مالک اصلی آن به شمار می رود و این امر را می توان یکی از عوامل عدم توسعه باندوسیع در ایران تلقی کرد.

به گفته وی از سوی دیگر PAPها به جز تجهیزات DSLAM و router نمی توانند تجهیزات دیگری را برای ارائه خدمات، وارد مراکز مخابراتی کنند و عملا نمی توانند وارد بازار ارائه IPTV شوند.