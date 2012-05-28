کشتار جدید شیعیان پاراچنار / بن بست مذاکرات درباره بازگشایی مسیر ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در پی حمله افراد مسلح به یک وسیله نقلیه در منطقه کورام در شمال غرب پاکستان دست کم سه نفر کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی دنیا پاکستان گزارش داد که افراد مسلح ساعت 10 صبح به سوی یک خودروی مسافربری در منطقه کورام در نزدیکی مرز با افغانستان تیراندازی کردند.

این خودروی نقلیه با 20 سرنشین از پیشاور به سمت پاراچنار در حال حرکت بود که مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

به گزارش رسانه های پاکستانی، مجروحین برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند و در میان آنها نام چندین زن و کودک دیده می شود.

پلیس تحقیقات خود را درباره عاملین این حمله آغاز کرده است، اما به نظر می رسد که این حادثه در ادامه درگیریهای فرقه ای در پاکستان باشد.

پاراچنار شهری نظامی و شیعه‌ نشین در شمال غرب پاکستان حدود بیست کیلومتری مرز افغانستان است. این شهر در سال ۲۰۰۸ عرصه درگیری‌های شدید میان وهابیون و مسلمانان شیعه بود. وهابیون با بی رحمی تمام شیعیان را می کشند، درگیریها تا کنون به کشته شدن صدها نفر از شیعیان مظلوم انجامیده است.

دولت، ارتش و سرویس امنیتی پاکستان از گروهای تندرو وهابی حمایت تسلیحاتی می کنند. از سوی دیگر دولت های خارجی در حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، کویت، امارات، اردن، بحرین و قطر به حمایت از گروهای وهابی مشغول بوده و ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجهیز و حمایت از گروهای وهابی نقش مهمی را ایفا می کنند.

خبر دیگر اینکه در پی انفجار یک نارنجک در شهر کویته در جنوب غرب پاکستان دست کم یک نفر کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

شینهوا همچنین در گزارشی با اشاره به افزایش تنشها در روابط واشنگتن-اسلام آباد اعلام کرد: مذاکرات پاکستان و آمریکا درباره بازگشایی مسیر ناتو به بن بست رسیده است.

گفتنی است در پی حمله نیروهای آمریکایی به خاک پاکستان که سبب افزایش تنش با مقامات پاکستان شد دولت پاکستان مسیر عبور کامیونهای ناتو از این کشور را مسدود کرد.