واکنش نماینده بیمه ایران به اظهارات یکی از متهمان/ پرونده سازی حرفه ای متهمان

به گزارش خبرنگار مهر، وی در واکنش به اظهارات خانم ر – ک اظهار داشت: تمام نمایندگی های بیمه ایران در بدو ورود آموزش های ضمن خدمت می بینند و ادعای متهمان در مورد بی اطلاعی از ماجرا کذب است.

همچنین پرداخت خسارت به صورت نقدی صورت نگرفته وادعای متهمان باعث خراب شدن وجهه برخی نمایندگی ها خواهد شد و اگر آنها برای ادعای خود سندی دارند آن را ارائه دهند.

وی در پاسخ به پرسش قاضی در خصوص افشا نشدن این اختلاس در حسابرسی ها گفت: ادعای متهمان درباره امحاء اسناد و مدارک درست نیست زیرا اصلا مدارکی وجود نداشته که بخواهد امحاء شود. متهمان به صورت کاملا حرفه ای اسناد و حسابرسی ها را انجام می دادند که کشف آن مشکل بود.