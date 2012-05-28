۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

واکنش نماینده بیمه ایران به اظهارات یکی از متهمان/ پرونده سازی حرفه ای متهمان

نماینده بیمه ایران در واکنش به اظهارات یکی از متهمان درباره پرداخت نقدی روزانه 200 میلیون تومان به خسارت دیدگان گفت: در هیچ کدام از نمایندگی های بیمه ایران خسارت به صورت نقدی پرداخت نمی شود و این موضوع صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی در واکنش به اظهارات خانم ر – ک اظهار داشت: تمام نمایندگی های بیمه ایران در بدو ورود آموزش های ضمن خدمت می بینند و ادعای متهمان در مورد بی اطلاعی از ماجرا کذب است.

همچنین پرداخت خسارت به صورت نقدی صورت نگرفته وادعای متهمان باعث خراب شدن وجهه برخی نمایندگی ها خواهد شد و اگر آنها برای ادعای خود سندی دارند آن را ارائه دهند.

وی در پاسخ به پرسش قاضی در خصوص افشا نشدن این اختلاس در حسابرسی ها گفت: ادعای متهمان درباره امحاء اسناد و مدارک درست نیست زیرا اصلا مدارکی وجود نداشته که بخواهد امحاء شود. متهمان به صورت کاملا حرفه ای  اسناد و حسابرسی ها را انجام می دادند که کشف آن مشکل بود.

