دولت باید پشتیبان سرمایه گذاران باشد/ اتاق بازرگانی مشترک روابط تجاری را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اومیت یاردیم ظهر دوشنبه در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی و تجار استان همدان افزود: روابط سیاسی کشورها روابط تجاری و اقتصادی را رقم می‌زند.

وی به روابط بسیار خوب بین دو کشور ترکیه و ایران اشاره کرد و گفت: با ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین استان همدان و ترکیه روابط تجاری افزایش می یابد.

نقاط مشترک همدان و استان‌های کشور ترکیه شناسایی شود

یاردیم با تاکید بر شناسایی نقاط مشترک استان همدان و استان‌های کشور ترکیه، اظهار داشت: این امر در تقویت روابط تجاری و بازرگانی موثر است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی و جمهوری ترکیه دو کشور پویا و دارای ظرفیت‌ها و پتانسیلهای عالی در زمینه اقتصادی هستند، اضافه کرد: این پتانسیل‌ها در چشم‌انداز بلندمدت بهتر دیده می‌شود.

یاردیم روابط ایران و ترکیه را از تمام جوانب مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: این دو کشور در منطقه خاورمیانه از جایگاه خاصی برخوردارند.

ترکیه در زمینه صنعت گردشگری یکی از 15 کشور برتر دنیا است

وی ترکیه را یکی از 20 کشور برتر دنیا دانست و گفت: این کشور در زمینه صنعت گردشگری یکی از 15 کشور برتر دنیا است.

سفیر ترکیه در ایران با بیان اینکه روابط بین کشورها به تنهایی جوابگوی نیازها نخواهد بود، اظهار داشت: این روابط‌ها با همکاری و رایزنی‌ها محقق می‌شود.

اومیت یاردیم، جمهوری اسلامی ایران را از شرکای خوب منطقه‌ای کشور ترکیه دانست و افزود: مشارکت این دو کشور در دهه‌های آینده خود را نشان خواهد داد.

یاردیم علت اهمیت بالای روابط بین ایران و ترکیه را رکود اقتصادی در کشورهای غربی دانست و یادآور شد: علیرغم مشکلات و بحران‌های اقتصادی، ترکیه از این بحران به سلامتی عبور کرد.