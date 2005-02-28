  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۴۸

دبير فدراسيون كاراته:

مسابقات تداركاتي بهترين فرصت براي ارزيابي بازيكنان است

محسن آشوري دبير فدراسيون كاراته كه به همراه تيم ملي كاراته در تورنمنت تداركاتي اسپانيا حضور داشت گفت: ديدارهاي تداركاتي بهترين فرصت را به سرمربي تيم ملي مي دهد تا علاوه بر شناسايي نقاط ضعف و قوت و ميزان توانايي بازيكنان به تركيب نهايي تيم جهت اعزام به مسابقات كشورهاي اسلامي دست يابد.

به گزارش مهر ، آشوري گفت: بچه هاي تيم ملي دراين رقابت ها سه بار با تركيب 9 نفره تيمي مقابل نفرات اول و دوم اسپانيا قرارگرفتند كه با كسب پيروزي مشخص شد تا چند درصد مي توانند خواسته هاي جامعه كاراته وانتظارات موجود را برآورده سازند.

دبير فدراسيون كاراته با ابراز رضايت از تدارك اينگونه مسابقات درآمادگي و بهبود وضعيت روحي بازيكنان گفت اگر بتوانيم تا پيش از آغاز رقابتهاي كشورهاي اسلامي تورنمنت ديگري نيز براي بچه هاي تيم ملي مهيا كنيم با آمادگي و خاطري آسوده تر پا به رقابتهاي كشورهاي اسلامي بگذاريم.

کد مطلب 161437

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها