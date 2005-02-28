مسابقات تداركاتي بهترين فرصت براي ارزيابي بازيكنان است

به گزارش مهر ، آشوري گفت: بچه هاي تيم ملي دراين رقابت ها سه بار با تركيب 9 نفره تيمي مقابل نفرات اول و دوم اسپانيا قرارگرفتند كه با كسب پيروزي مشخص شد تا چند درصد مي توانند خواسته هاي جامعه كاراته وانتظارات موجود را برآورده سازند.

دبير فدراسيون كاراته با ابراز رضايت از تدارك اينگونه مسابقات درآمادگي و بهبود وضعيت روحي بازيكنان گفت اگر بتوانيم تا پيش از آغاز رقابتهاي كشورهاي اسلامي تورنمنت ديگري نيز براي بچه هاي تيم ملي مهيا كنيم با آمادگي و خاطري آسوده تر پا به رقابتهاي كشورهاي اسلامي بگذاريم.