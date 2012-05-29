به گزارش خبرنگار مهر، عموهای فیتیله‌ای این هفته به دیدار خانواده‌های قربانیان برنامه "خاله شادونه" رفتند تا با حضور در کنار خانواده‌شان همدردی‌ خود را به آنها نشان دهند.

محمد مسلمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دلیل رفتن ما بر سر مزار این بچه‌ها به این خاطر بود که نشان دهیم هنرمندانی که برای مردم کار می‌کنند یکی از وظایف‌شان است که در تمام لحظه‌ها همراه مردم باشد، تا بتوانند به عنوان الگو پذیرفته شوند.

وی ادامه داد: هر هنرمند، ورزشکار و... باید در شرایط خاص به فکر مردم باشد. در واقع هنرمندان باید علاوه‌بر شادی در لحظات غم هم شریک مردم باشند.

این کارگردان اشاره کرد: این اتفاق خیلی دردناک بود و پدر و مادر این بچه‌ها از دیدن ما و اینکه با آنها همدردی کرده‌ایم خوشحال شدند. همین برای ما ارزشمند است. آنها وقتی ما را دیدند حس قشنگی داشتند که در این مصیبت همراه‌شان بودیم.

وی یادآور شد: مادر یکی از این بچه‌ها سر مزار فرزندش بلند گریه می‌کرد و می‌گفت تو نیومدی، اما عموهای فیتیله‌ای به سراغت آمدند. این مادر با رفتن ما احساس می‌کرد که روح دخترش از این اتفاق خوشحال شده است.

مسلمی در پایان افزود: به نظرم چهره‌های سیاسی، ورزشی، فرهنگی و... باید در همه شرایط همراه مردم باشند. باید یاد بگیریم در شرایط خاص همیشه با مردم همدل و همراه باشیم.