۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۰

زارع خبر داد:

33 هزار نفر از مردم ابرکوه سهام عدالت دارند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه گفت: 33 هزار و 404 نفر از مردم ابرکوه عضو تعاونی سهام عدالت هستند.

ناصر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت تعاونی سهام عدالت این شهرستان در سال 85 به ثبت رسید.

وی افزود: این تعاونی در حال حاضر به اعضای خود شامل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر، شاغلان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی خدمات ارائه می دهد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه یادآور شد: خانواده های شهدا و جانبازان، زنان سرپرست خانوار، خادمان مساجد و حسینیه‌ ها، بیماران خاص، قالیبافان و برخی دیگر از اقشار جامعه از دیگر بهره مندان از خدمات این تعاونی به حساب می آیند.

کد مطلب 1614384

