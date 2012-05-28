33 هزار نفر از مردم ابرکوه سهام عدالت دارند

ناصر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت تعاونی سهام عدالت این شهرستان در سال 85 به ثبت رسید.

وی افزود: این تعاونی در حال حاضر به اعضای خود شامل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر، شاغلان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی خدمات ارائه می دهد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه یادآور شد: خانواده های شهدا و جانبازان، زنان سرپرست خانوار، خادمان مساجد و حسینیه‌ ها، بیماران خاص، قالیبافان و برخی دیگر از اقشار جامعه از دیگر بهره مندان از خدمات این تعاونی به حساب می آیند.