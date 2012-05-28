همایش امنیت پایدار با حضور مقامات لشگری و کشوری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری امنیت پایداری صبح فردا به همت دانشگاه جامع امام حسین (ع) در تا لار وزارت کشور با حضور شخصیت های برجسته کشوری و لشگری، اساتید، نخبگان، پژوهشگران و محققین حوزه امنیت و اطلاعات بر گزار می شود.

در مراسم افتتاحیه این همایش سرلشگر فیروزآبادی رئیس کل نیروهای مسلح، سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات و حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه سخنرانی خواهند داشت.

