آماده باش بیمارستانها و مراکز درمانی اطراف حرم امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن نبیونی افزود: از جمله بیمارستانهای اطراف حرم مطهر که در 13 و 14 خرداد به منظور ارئه خدمات درمانی و امداد رسانی به عزاداران در حالت آماده باش هستند، می توان به بیمارستانهای آیت الله کاشانی و 15 خرداد ورامین اشاره کرد.

وی اظهار داشت: باند بالگرد امداد بیمارستان فیاض بخش نیز برای ارایه کمک های امداد هوایی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در حالت آماده باش است.

نبیونی افزود: درمانگاه سیار این اداره کل و یک دستگاه آمبولانس به همراه پزشک متخصص اورژانس، فوریت های پزشکی و امدادگر نیز، برای ارایه خدمات اورژانسی در حرم مطهر مستقر می شوند.

وی گفت: هر سال با توجه به استقبال پر شکوه مردم برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) درمانگاه سیار این اداره کل، با استقرار در محوطه حرم پذیرای شمار زیادی از زایران شهر‌های دور و نزدیک است.

وی یادآور شد: با توجه به پیش بینی های لازم، این اداره کل از نظر تجهیزات و نیروی انسانی آمادگی لازم برای ارائه خدمات اورژانسی به زایران در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)را دارد.

برگزاری دهها مسابقه فرهنگی در حرم مطهر امام راحل

شهرداری منطقه 15 تهران در آستانه بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) مسابقات مختلف فرهنگی را در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برپا می ‌کند.

سید احمد صفوی شهردار منطقه، با اشاره به برنامه ‌های فرهنگی جنوب تهران در آستانه سالگرد ارتحال امام (ره) اظهار داشت:‌ در آستانه بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برنامه‌های فرهنگی همچون برپایی غرفه‌های فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌آموزش، ‌اطلاع رسانی و توزیع اقلام فرهنگی و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی در مرقد مطهر امام راحل، ‌برگزاری نمایشگاه عکس و ‌همایش شعر خوانی در سطح محلات و همچنین ‌اعزام شهروندان به حرم مطهر در قالب تورهای فرهنگی ‌ـ زیارتی از سوی حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 15 پیش‌ بینی شده است.

وی از آماده سازی پهنه میانی حرم مطهر و محوطه اطراف ایستگاه مترو از سوی این نهاد خبر داد و گفت: در این راستا شش هزار متر شستشوی جداول، ‌آلاچیق‌ها و ... ، ‌هفت هکتار علف کشی کنار جداول، ‌لچکی‌ها، ‌آبنماها و فضاهای سبز و جمع آوری و حمل 60 تن خاک و نخاله از سوی حوزه امور شهری و فضای سبز منطقه اجرا شده است.

پاپانه های تاکسیرانی شهرری هوشمند شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 از راه اندازی سامانه هوشمند کنترل ورود و خروج تاکسیهای این منطقه در پایانه های تاکسیرانی خبر داد.

علیرضا اسفراینی نژاد هدف از راه اندازی این سامانه را کنترل عملکرد و نظارت بیشتر بر تاکسیهای منطقه عنوان کرد و گفت: سامانه هوشمند کنترل ورود و خروج تاکسیها مبتنی بر تکنولوژی استفاده از RFID بوده و از این طریق امکان کنترل محل تردد هر تاکسی در هر نقطه از شهر ایجاد می شود.

وی به لزوم هوشمندسازی ناوگان تاکسی رانی به منظور ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی اشاره کرد و افزود: به منظور هوشمندسازی ناوگان تاکسیرانی دستگاه مورد اشاره بر روی بیش از 3500 تاکسی سطح منطقه نصب می شود.

نمایشگاه کتاب "نهج البلاغه" در دانشکده علوم حدیث گشایش یافت

در آستانه 13 رجب، سالروز میلاد مولای متقیان امام علی(ع)، نمایشگاه تخصصی کتاب با موضوع "نهج البلاغه" با همکاری بنیاد علمی نهج البلاغه در دانشکده علوم حدیث گشایش یافت.

در این نمایشگاه تخصصی حدود 50 عنوان کتاب معرض و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

همچنین تمامی آثار این نمایشگاه با 30 درصد تخفیف ارائه و تا 10 خرداد در دانشکده علوم حدیث دایر است.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به ضلع جنوبی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، دانشکده علوم حدیث مراجعه کنند.

نخستین مرکز مشاوره رایگان ترک دخانیات در منطقه 19 افتتاح شد

شهردار منطقه 19 از ارائه خدمات مشاوره ترک دخانیات در مراکز مشاوره محله ای خبر داد و گفت: در همین راستا نخستین مرکز مشاوره ترک دخانیات نیز با هدف ارائه خدمات رایگان در بوستان 22 بهمن افتتاح شد.

عبادالله فتح اللهی افزود: به منظور دسترسی راحت تر شهروندان برای بهره برداری از اطلاعات و خدمات مشاوره ترک دخانیات، مراکز مشاوره ای محله ای در بوستانهای بدون دخانیات شامل بهشت، شریعتی، نرگس، یادگار امام و افرا مستقر شده است.

وی به برگزاری ویژه برنامه شناسایی محله بدون دخانیات در این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: در همین راستا تاکنون 13 فروشگاه برای ارائه نکردن دخانیات در مراکز خود، اعلام آمادگی کرده اند.

فتح اللهی ادامه داد: به مناسبت هفته بدون دخانیات چندین برنامه در این منطقه برگزار شد.