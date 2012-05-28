تدوین آیین نامه ساماندهی متکدیان و بی خانمانهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی عصر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان مازندران در استانداری اظهار داشت: این آیین نامه به همه فرمانداریهای استان ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس رئوس این آیین نامه، وظایف و کارکردهای فرمانداریها و همه ادارات مربوط به ساماندهی متکدیان بر اساس ضوابط و قانون مشخصی تبیین شده است.

مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران در عین حال از افزایش پدیده شوم تکدی گری در جامعه انتقاد کرد و افزود: متاسفانه این موضوع غلط، سیمای شهرهای استان را زشت و ناهمگون کرده است.

جانبازی با بیان اینکه طرح ساماندهی متکدیان در شهرهای استان باید با قوت و جدیت بیشتری صورت گیرد، تصریح کرد: شهر ساری در سال گذشته در این امر خوب وارد شده که ضروری است در سال جدید نیز در حوزه ساماندهی متکدیان فعالیت فرمانداری ساری دوچندان شود.

وی با اعلام اینکه بر اساس آمار 34 درصد متکدیان شهرستان ساری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند، یادآور شد: 16 درصد این افراد از مددجویان تحت پوشش بهزیستی بودند.

مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه 99 درصد این افراد در بار اول دستگیر و برای دفعه دوم این درصد به هشت رسیده، افزود: 34 درصد متکدیان متاهل و 30 درصد آنان متاهل بودند.

جانبازی با اعلام اینکه 20 درصد متکدیان شهر ساری را افراد مطلقه و 16 درصد همسر فوت شده تشکیل می دهند، اظهار داشت: 71.5 درصد این افراد بیسواد، 1.5 درصد دارای سیکل، 24 درصد در حد سواد ابتدایی و 23 درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم بودند.

وی بیان داشت: وضعیت متکدیان در شهرهای استان نابسامان شده که این امر زمینه اعتراضات جدی مدیریت ارشد استان را فراهم آورده است.

مازندران دارای 53 شهر و 19 شهرستان با سه میلیون نفر جمعیت است.