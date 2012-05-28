حسین تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در ابتدای تشکیل استان 26 روستای استان از نعمت گاز بهره‌ مند بودند که این میزان در حال حاضر به 240 روستا افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: بر این اساس پیشرفت گازرسانی به روستاهای خراسان شمالی در این مدت بیش از 815 درصد بوده است.

تقی نژاد اضافه کرد: البته در حال حاضر نیز عملیات گازرسانی به 80 روستای استان آغاز شده و انتظار می‌رود از این تعداد عملیات گازرسانی به 50 روستا تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی در ادامه گفت: از نظر خطوط انتقال گاز نیز در سال 83 در خراسان شمالی 968 کیلومتر خط انتقال گاز وجود داشت که این میزان در حال حاضر به 3 هزار و 100 کیلومتر خط انتقال تبدیل شده است.

این مسئول با بیان اینکه افزایش میزان خطوط انتقال گاز در سرتاسر این استان مشهود است، افزود: در حال حاضر خراسان شمالی به کارگاه سازندگی و عرصه‌ای برای خدمات رسانی در حوزه گاز شهری و روستایی بدل شده است.

وی درمورد تعداد انشعابات گاز در استان اظهار داشت: در ابتدای تشکیل خراسان شمالی 48 هزار انشعاب گاز در استان وجود داشته که این تعداد در حال حاضر به 103 هزار انشعاب رسیده است.

به گفته وی در زمینه انشعابات گاز خراسان شمالی از ابتدای تشکیل تاکنون، رشدی 112 درصدی را تجربه کرده است.

همچنین حسین تقی نژاد تعداد اشتراکات گاز استان را در حال حاضر 174 هزار اشتراک دانست و افزود: این میزان در سال 83 تنها 72 هزار اشتراک بود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی تصریح کرد: بر این اساس در بخش اشتراکات گاز، خراسان شمالی در این مدت رشد 140 درصدی داشته است.