۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۹

رضوی خبر داد:

افزایش 21 درصدی تولید جو در استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از افزایش 21 درصدی تولید جو در این استان خبر داد.

امیر رضوی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری 53 هزار و 243 تن جو در این استان برداشت شود که نسبت به سال قبل از رشد حدود 21 درصدی برخوردار است.

 وی با اشاره به اینکه در سال زراعی 91- 90 در سطح 19 هزار و 923 هکتار از اراضی آبی و دیم  استان سمنان جو کشت شده، افزود: عملیات  برداشت در مناطق گرمسیر دارای بافت سبک و شنی استان شروع شده است.

رضوی با اشاره به فعالیت سه هزار و917 کشاورز جو کار در استان سمنان اظهار داشت: در سال زراعی جاری 15 هزار و 867 هکتار از زمین های کشاورزی استان سمنان در شهرستانهای شاهرود، سمنان، دامغان، گرمسار و مهدیشهر به زیر کشت جو آبی رفته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: همچنین در چهار هزار و 50 هکتار از اراضی شهرستان شاهرود جو دیم کشت شده است. 

رضوی نصرت، کویر، ریحان 3، والفجر و بهمن را از ارقام جو کشت شده در استان سمنان عنوان کرد.

وی افزود: همچنین به میزان 485 تن بذر گواهی شده، 65 تن بذر مادری و دو هزار و 745 تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان جوکار توزیع شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: محصول جو برای تامین علوفه واحدهای دامی سبک و سنگین استان مصرف می شود.

به گزارش مهر:،در سال زراعی گذشته 44 هزار و 28تن جو از مزارع استان سمنان برداشت شده بود.

