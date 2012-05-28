افزایش 21 درصدی تولید جو در استان سمنان

امیر رضوی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری 53 هزار و 243 تن جو در این استان برداشت شود که نسبت به سال قبل از رشد حدود 21 درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی 91- 90 در سطح 19 هزار و 923 هکتار از اراضی آبی و دیم استان سمنان جو کشت شده، افزود: عملیات برداشت در مناطق گرمسیر دارای بافت سبک و شنی استان شروع شده است.

رضوی با اشاره به فعالیت سه هزار و917 کشاورز جو کار در استان سمنان اظهار داشت: در سال زراعی جاری 15 هزار و 867 هکتار از زمین های کشاورزی استان سمنان در شهرستانهای شاهرود، سمنان، دامغان، گرمسار و مهدیشهر به زیر کشت جو آبی رفته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: همچنین در چهار هزار و 50 هکتار از اراضی شهرستان شاهرود جو دیم کشت شده است.

رضوی نصرت، کویر، ریحان 3، والفجر و بهمن را از ارقام جو کشت شده در استان سمنان عنوان کرد.

وی افزود: همچنین به میزان 485 تن بذر گواهی شده، 65 تن بذر مادری و دو هزار و 745 تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان جوکار توزیع شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: محصول جو برای تامین علوفه واحدهای دامی سبک و سنگین استان مصرف می شود.

به گزارش مهر:،در سال زراعی گذشته 44 هزار و 28تن جو از مزارع استان سمنان برداشت شده بود.