به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر دوشنبه در حاشیه همایش روسای پلیس آگاهی استانهای کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قوه قضائیه محدودیتها و مشکلات خود را دارد اما از نظر پلیس برخی خلاء ها و ضعف ها در قوانین مانع کار پلیس است.

احمدی مقدم افزود: از نظر ما نقض و ضعف قوانین وجود دارد. ضمن اینکه قاضی نمی تواند سلیقه شخصی خود را اعمال کند. قانونگذاران اعم از دولت و مجلس باید اهتمام بیشتری به خرج دهند تا ضعف قانونی برطرف شود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه با سرعت و قاطعیت خوبی با شتابی مثبت همگام با نیروی انتظامی در برخورد با جرایم گام برداشته است.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مجلس نهم این مجلس را از دو جهت دارای برتری هایی نسبت به دوره قبل دانست و افزود: مجلس نهم از نظر سطح تخصصی و تحصیلات برتری بیشتری نسبت به مجلس قبل دارد. ضمن اینکه عیار ارزشی و اعتقاد به اصول از دیگر امتیازات این دوره نسبت به دوره های گذشته است. امیدواریم مجلس در پیگیری مطالبات مردم اهتمام ویژه ای داشته باشد.

وی در مورد پلمپ 80 غرفه در نمایشگاه صنایع غذایی به علت بدحجابی گفت: دیپلمات های خارجی نیز هنگام ورود به کشور ضوابط ما را رعایت می کنند و زنانشان از حجاب استفاده می کنند. ضابطه گذاری کار سختی نیست و قبل از برگزاری نمایشگاه نیز به مسئولان آن و غرفه ها در خصوص رعایت حجاب موارد لازم را ابلاغ کرده ایم.

احمدی مقدم با بیان اینکه عزم پلیس در اجرای طرح حجاب و عفاف تغییری نکرده است تصریح کرد: آمار افراد تذکر دهنده افزایش نیافته است.

فرمانده نیروی انتظامی وجود بستر جرم و تخلف را یکی از مشکلات پلیس آگاهی عنوان کرد و اظهار داشت: وجود بستر جرم و تخلف مانند جعل و صدور چک بلامحل از مشکلات این پلیس است که آن نیز از ضعف زیرساخت ها نشات می گیرد. ما نیاز به قانون و بسترهای قوی تری در این رابطه داریم.

به گفته فرماندهی نیروی انتظامی، دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس آگاهی به زودی راه اندازی می شوند چرا که انباشت پرونده ها از دیگر مشکلات پلیس است که با راه اندازی این دفاتر رفع می شود.

احمدی مقدم با بیان اینکه سرقت خودرو بیشتر به دلیل ضعف در ایمنی خودروها است تاکید کرد: از خودروسازان خواسته ایم بدون اینکه فشاری به مردم وارد شود از روش های جدید برای ارتقاء امینی خودروها استفاده کنند.

وی همچنین در همایش روسای پلیس آگاهی استانها با بیان اینکه سالانه 6 هزار جرم در کشور کشف می شود گفت: 900 مورد از این جرایم تجاوز به عنف و 50 مورد نیز سرقت مسلحانه است. البته از 900 پرونده ای که در مورد تجاوز تشکیل شده تمامی آنها واقعی نبوده و در برخی از پرونده ها حتی تجاوزی انجام شده است.