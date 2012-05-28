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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۳۱

اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: دعوت سه بانوی گنبد به اردوی تیم ملی اسکیت، دعوت بانوان اسکواش باز به اردوی تیم ملی و مسابقات پرس سینه از جمله اخبار کوتاه ورزشی گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سه تن از بانوان گنبد کاووس خانمها ، مهرناز مسعودیان، زهرا واحدی و نگین ترابی در تست انتخابی تیم ملی اسکیت بانوان در تهران شرکت کردند و موفق به کسب مدال شدند.

در این مسابقات در ماده 300 متر مهرناز مسعودیان در رده سنی متولدین 76- 75 مقام اول و خانم زهرا واحدی در رده سنی متولدان 78-77 مقام سوم را کسب کردند.

دعوت اسکواش بازان گلستان به اردوی تیم ملی

اردوی تیم ملی اسکواش جوانان بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب تهران جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با سرمربیگری حیدری درحال برگزاری است که خانمها رضوانه نقیبی از کردکوی و غزال شرف پور از گرگان به این اردو دعوت شدند.

مسابقات پرس سینه قهرمانی گلستان

مسابقات پرس سینه قهرمانی استان جام رحلت امام خمینی (ره)  با حضور 50 ورزشکار از شهرستانهای گالیکش ، گرگان ، گنبد، کلاله ، مینودشت ، فاضل آباد ، رامیان و کردکوی در چهار رده سنی نوجوانان ، جوانان ، بزرگسالان و پیشکسوتان در سالن وحدت گالیکش برگزار شد.

 در پایان تیمهای گالیکش، گرگان و فاضل آباد مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات تنیس بانوان

هیئت تنیس استان گلستان اقدام به برگزاری مسابقات تنیس آزاد بانوان به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر  در سطح استان وبه میزبانی شهرستان گنبد نمود.

این مسابقات با حضور تیمهای گرگان، علی آباد، وگنبد در سالن بدمینتون گنبد با شرکت 16نفر برگزار و یلدا مختومی، خانم نازنین اهرزاد اول و دوم و طیبه حسینی  و یاسمن اهرزاد سوم شدند.

کد مطلب 1614424

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