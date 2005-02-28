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۱۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۴۰

/ اختصاصي مهر / از 29 اسفند ماه

كتاب ايراني به پاريس مي رود

نمايشگاه كتاب « پاريس » يكي از مهم ترين نمايشگاه هاي كتاب در اروپا ، از 19 تا 29 مارس جاري در فرانسه برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، نمايشگاه كتاب پاريس كه يكي از بزرگترين نمايشگاه هاي كتاب در اروپاست واز نظردرجه ي اهميت پس از نمايشگاه كتاب فرانكفورت قرار دارد ، از 29 اسفند ماه جاري و به مدت ده روز در اين شهر برگزار مي شود. 

اين نمايشگاه كه درمحل نمايشگاه كتاب شهرپاريس برگزارمي شود، مكاني براي فروش ومبادله ي حق نشركتاب ( كپي رايت ) ميان ناشران سراسر دنيا است  ودر آن همانند نمايشگاه كتاب تهران ، كتاب به فروش نمي رسد . متقاضيان خريد كتاب درچنين نمايشگاه هايي به ناشران ، كتاب هاي مورد نظر را سفارش داده  و ناشران هم پس ازثبت سفارش ، كتابها را براي متقاضي ارسال مي كنند.   

گفتني است ناشران ايراني درسالهاي اخيرتمايل كمتري ازخود براي شركت دراين نمايشگاه نشان داده اند و به دليل هزينه هاي بالاي شركت دراين نمايشگاه ، بيشترمايلند درنمايشگاه كتاب فرانكفورت كه تابستان هرسال برگزارمي شود ، شركت كنند ، امسال هم شماري ازناشران ايراني دراين نمايشگاه بين المللي شركت  مي كنند .

کد مطلب 161443

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