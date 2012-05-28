ورزشکار خراسان شمالی به عضویت تیم ملی سپک تاکرا در آمد

جعفر امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: نسرین درتومی که پیش از این به مرحله نخست اردوی آمادگی تیم ملی سپک تاکرا بانوان دعوت شده بود با نظر کادر فنی در ترکیب نهایی این تیم قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در مرحله نخست این اردو 12 بازیکن برتر کشور دعوت شده بودند که در پایان هشت نفر برای اعزام به رقابت‌های جهانی انتخاب شدند.

امانی با بیان اینکه مرحله نخست اردوی آمادگی تیم ملی سپک تاکرای بانوان برای شرکت در مسابقات جهانی تایلند در سالن "شهیده بانوان" شهرستان گنبد برگزار شده بود، افزود: مرضیه عزتی‌نیا، ندا مرادی، فاطمه ساروق، پروانه جعفری، صغری پورصفر، ملیحه عزتی‌نیا، مژگان لک، زهرا شوشتری، سمانه نعمتی، فروزان تقی‌زاده، عاطفه مرادیان و نسرین درتومی 12 نفر لیست اولیه تیم ملی سپک تاکرای بانوان بودند.

به گفته وی در این اردو بازیکنان به مدت 10 روز زیر نظر پریناز سلیمانی سرمربی تیم ملی تمرینات خود را انجام می‌دادند.

امانی اظهار داشت: در پایان این اردو هشت نفر به عنوان لیست نهایی تیم ملی برای اعزام به رقابت‌های جهانی تایلند مشخص شدند.

وی با بیان اینکه مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی بزودی آغاز می‌شود، افزود: این اردوی آمادگی در تهران بوده و تا 20 خرداد نیز ادامه خواهد داشت.

مسابقات سپک تاکرای قهرمانی بانوان جهان تیرماه سال جاری به میزبانی بانکوک تایلند برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود پیش از این تیم ملی سپک تاکرای بانوان کشور در مسابقات جهانی سال 2010 که در آن دوره نیز به میزبانی بانکوک برگزار شده بود 3 مدال برنز کسب کرده بود.