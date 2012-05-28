مازندران اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته را میزبانی می کند

علی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امکانات مناسب موجود در ورزش مازندران و گسترش مناسب کاراته در میان رده های سنی، ازجمله عوامل موثر در برگزاری این مرحله از اردو در مازندران است.

وی به حضور چهار کاراته کا مازندرانی در اردوی تیم های ملی مردان و زنان اشاره کرد و گفت: هم اکنون فاطمه چالاکی و زهرا برزگر در تیم ملی زنان و آرش علی نژاد و علی بهبود در تیم ملی مردان به عنوان نمایندگان کاراته مازندران حضور دارند.

رئیس هیئت کاراته مازندران افزود: با برگزاری مسابقات درون اردویی و با برتری فاطمه چالاکی حضور این ورزشکار مازندرانی در بخش کومیته انفرادی تیم ملی بانوان اعزامی به رقابت های آسیایی ازبکستان قطعی شد.

سلطانی بیان داشت: در روزهای آینده محمود سیه چهره و اسماعیل سیه چهره دو داور برجسته مازندرانی برای حضور در دوره ارتقا درجه داوری در عربستان حضور خواهند یافت.

وی از شرایط کاراته در مازندران ابراز خرسندی کرد و گفت: رشته ورزشی کاراته در مازندران به دلیل علاقمندی فراوان جوانان استان، فراگیر و گسترده است و با توجه به وجود استعدادهای زیاد در شهرهای مختلف، باید تلاش کنیم زیرساختهای لازم را در این شهرها ایجاد کنیم.