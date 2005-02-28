مسابقات جايزه بزرگ را در كنار مسابقات ليگ برگزار مي كنيم/ در المپيك پكن بهتر از آتن نتيجه مي گيريم

گروه ورزشي "مهر": حسين جلالي در بدو امر پس از قدرداني و سپاسگزاري از رسانه ها به دليل پوشش اخبار دو و ميداني به تبيين سياست هاي فدراسيون دو و ميداني پرداخت و اظهار داشت:دو و ميداني كشورمان در طول سال گذشته پيشرفت زيادي داشته كه ازآن جمله مي توان به قهرماني احسان حدادي در پرتاب ديسك و چهارمي مهدي شاهرخي در پرتاب وزنه جهان اشاره كرد.فدراسيون دو و ميداني كارهاي پايه سازي آقاي كفاشيان را ادامه داد و براي خود ما هم باوركردني نبود كه به اين سرعت صاحب مدال طلا شويم.البته يكي از چيزهايي كه همواره از اهميت زيادي برخوردار بوده ميزان علاقه مردم به اين رشته است كه متاسفانه در كشور ما ورزشگاه ها به هنگام مسابقات دو و ميداني خالي است حال آنكه در مسابقات خارجي استقبال خوبي از اين رقابت ها به عمل مي آيد. ضمن اينكه رشته دو و ميداني يك رشته پايه است و رشته هاي پايه همواره در اكثر جوامع مورد توجه واقع مي شوند.من به شما قول مي دهم چنانچه مسوولين توجه بيشتري را به رشته هاي پايه و مخصوصا دو و ميداني مبذول كنند قطعا افتخارات و موفقيت هاي بيشتري نصيب اين فدراسيون خواهد شد.

رييس فدراسيون دو و ميداني در خصوص ستاد ورزش هاي پايه افزود:در پوسان از 300 مدالي كه به ورزش هاي پايه تعلق گرفت فقط يك مدال سهم ما بود و آن هم به عباس صميمي رسيد. آقاي مهرعليزاده پس از آن برآن شدند تا با تشكيل ستاد پايه وضعيت كسب مدال در رشته هاي پايه را بهبود بخشد. ايشان به هر يك از سه فدراسيون دو و ميداني، شنا و ژيمناستيك مبلغ 50 ميليون تومان اختصاص دادند كه البته من فكر مي كنم اين رقم اگرچه مي تواند در راه پيشرفت رشته هاي ياد شده كمك باشد با اين حال براي موفقيت هرچه بيشتر، رقم اندكي به نظر مي رسد.

حسين جلالي به برگزاري مسابقه بزرگ دو و ميداني در كيش اشاره كرد و گفت:با پيشنهاد آقاي افشارزاده قرار است از سال آينده جزيره كيش ميزبان مسابقات 50 هزار دلاري كيش كه يك روزه هم هست باشد.البته در اين مسابقات در نظر داريم تمركز خود را بر روي رشته هاي پرتابي كه تخصص دو و ميداني كاران ما هم هست قرار دهيم.ضمن اينكه بايد بگويم مسابقات جايزه بزرگ در كنار مسابقات ليگ برگزار خواهد شد.در اين رقابت ها براي ارتقاي كيفي دو و ميداني كارانمان از قهرمانان بزرگ دنيا دعوت به عمل خواهيم آورد.

جلالي در ارتباط با حضور حمايت كننده هاي مالي در عرصه دو و ميداني تصريح كرد : امسال از جانب حاميان مالي مورد حمايت واقع شديم و همين موضوع شور و شوق را در نزد ورزشكاران ما افزود تا آنجا كه استان هاي بيشتري در رقابت هاي ليگ شركت كردند. ضمن اينكه جا دارد از زحمات آقاي فائقي هم تشكر كنم چراكه ايشان با تشكيل تيم هاي پيام ارتباطات و كمك هاي مالي به فدراسيون دو و ميداني ، شرايط پيشرفت اين رشته را فراهم آورد.

داداشي دبير فدراسيون نيز در بخشي از جلسه با اشاره به تمركز فدراسيون دو و ميداني بر رشته هاي پرتابي اظهار داشت : ما نمي توانيم به رشته دو وميداني به صورت كلي بنگريم و بايد مثل تمامي كشورهاي دنيا توانايي خود را شناسايي كرده و روي توانايي ها يمان سرمايه گذاري كنيم. ما در رشته هاي پرتابي از قابليت هاي بالايي برخورداريم و مي توانيم در اين عرصه موفق باشيم.كشور ما در دوهاي استقامت هم پتانسيل خوبي دارد با اين حساب بسيار بجاست كه فعاليت هاي خود را تا حدودي بر روي رشته هايي كه ذكرشان رفت متمركز كنيم.

حسين جلالي در پايان اظهار داشت : رشته دو و ميداني با 72 مدال طلا در المپيك از بالاترين جايگاه برخوردار است. ضمن اينكه در هر يك از رشته هاي دو و ميدانتي تا 3 الي 4 ورزشكار مي توانند شركت كنند حال آنكه اين موضوع براي رشته اي مثل تكواندو فقط دو نفر است.يا مثلا در حالي كه فوتبال با 11 بازكن فقط يك مدال دارد دو و ميداني 72 مدال به خود اختصاص داده است. با اين حال در كشور ما بودجه چندان مناسبي به رشته دو و ميداني اختصاص نيافته و اميدواريم با برطرف شدن اين گونه مشكلات ، اين ورزش پايه به جايگاهي بس مطلوب تر دست پيدا كند.

