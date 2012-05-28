الخواجه به اعتصاب غذا پایان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری فرانسه به نقل از "محمد الجشی" وکیل عبدالهادی الخواجه مدعی شد که "عبدالهادی الخواجه" فعال بحرینی که به زندان ابد محکوم شده است، امروز به اعتصاب غذای خود پایان می دهد.



وکیل این فعال بحرینی گفت : قرار است وی امروز به اعتصاب 110 روزه اش پایان دهد.



این رسانه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است، هنوز هیچ منبع رسمی مخالفان بحرینی دراین زمینه واکنش نشان نداده اند.

شایان ذکر است عبدالهادی الخواجه فعال حقوق بشر بحرینی در اعتراض به حکم خود بیش از صد روز است که دست به اعتصاب غذا زده است این در حالی است که بیش از صد سازمان و نهاد حقوق بشری بین المللی خواستار آزادی وی که تابعیت کانادایی نیز دارد شده اند. کشورهای اروپایی از جمله کانادا خواستار اعزام الخواجه به کانادا برای معالجه شده اند.



