ضرورت ارائه برنامه های طرح سفرهای تابستانی/ انتصاب مشاور استاندار در امور اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت برنامه ریزی استاندار فارس یکی از اولویتهای مهم استان در سال 91 را ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حفظ اشتغال پایدار استان دانست و گفت: بانکها در تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی استان نقش مهمی دارند.

وی از بانکهای استان که نسبت به جذب کل سهم تسهیلات مشاغل خانگی اقدام کرده اند، تقدیر به عمل آورد و از بانک های رفاه کارگران، کشاورزی و پست بانک خواست که در ماه های آینده با ایجاد سازوکارهای مناسب برای جذب سهمیه مربوطه، اقدام کنند.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با اشاره به اینکه استان فارس در جذب سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی در کشور، رتبه چهارم را کسب کرده، افزود: از 929 میلیارد ریال سهمیه ابلاغ شده به استان فارس، تاکنون تعداد 20 هزار و 319 فقره درخواست تسهیلات با مبلغ 719 میلیارد ریال یعنی معادل 77درصد از کل سهمیه ابلاغ شده، جذب شده است.

ارائه برنامه های "طرح سفر های تابستانی"از سوی دستگاه های اجرایی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس بر لزوم ارائه برنامه طرح سفرهای تابستانی از سوی دستگاه های اجرایی استان، تا 20 خرداد ماه سالجاری تاکید کرد.

اردکانی در جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفر استان فارس با اشاره به جذابیتهای ویژه استان در جذب گردشگران در تمام طول سال گفت: دستگاه های اجرایی و متولیان امر باید همیشه آمادگی کاملی برای پذیرایی از میهمانان و گردشگران در ایام مختلف سال داشته باشند و در این راستا نیز باید تلاش کنیم تا با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، زمینه افزایش تعداد گردشگران را فراهم کنیم.

وی جلوگیری از نصب چادر در اماکن غیر مجاز را از جمله ضرورتهای اجرایی در همه ایام سال دانست و افزود: در این زمینه باید کمپ های اقامتی و مسافر پذیر فعال باشد و این فعالیت در راستای توزیع متوازن گردشگران در سراسر نقاط گردشگری استان فارس، انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس بیان کرد: راه اندازی تورهای گردشگری در شهر شیراز از جمله راهکارهای پیشنهادی برای معرفی همه جاذبه های گردشگری است و در این خصوص ما ظرفیتهای بالقوه بسیاری داریم.

اردکانی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای افزایش ضریب اقامتی مسافران در استان فارس گفت: همه دستگاه های اجرایی باید برای افزایش این ضریب تلاش کنند و در این راستا نیز تا 20 خرداد ماه سال جاری همه دستگاه های اجرایی، باید برنامه های طرح سفرهای تابستانی خود را به دبیرخانه ستاد دائمی تسهیلات سفر ارسال کنند.

مشاور استاندار فارس در امور اقتصادی منصوب شد

استاندار فارس با صدور حکمی، مشاور خود در امور اقتصادی را منصوب کرد.

در حکم حسین صادق عابدین، خطاب به احمد علی افکاری، آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان مشاور استاندار در امور اقتصادی منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

معرفی کالاهای ایرانی ، مبارزه با قاچاق کالا را آسان تر می کند

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس گفت: معرفی کالاهای ایرانی ، مبارزه با قاچاق کالا را آسان تر می کند.

غلامحسین زارع پور افزود: اطلاع رسانی درست و مناسب به مردم با هدف تشویق آنها در استفاده از کالای ایرانی از سیاستهای اصلی کمیسیون استان و شهرستان ها است.

وی در ادامه اجرای طرح بارکد کردن کالاها از طریق سامانه شبنم را اقدام بسیار خوبی دانست و افزود: معرفی مشخصات کالاهای ایرانی به مردم، کار ما را در مبارزه با قاچاق آسان تر می کند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس اظهار داشت: اگر دانشگاه ها پایان نامه های دانشجویی را به سمت ارائه راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز سوق دهند، کمیسیون استان از آنها حمایت می کنند و هزینه های صورت گرفته را متقبل می شود همچنین این ستاد از طرحهای فرهنگی با اثر گذاری بالا در جامعه در این خصوص نیز حمایت جدی می کند.