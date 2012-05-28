خریداری 100 اتوبوس آمبولانس/ کمبود 20 هزار نیروی انسانی در اورژانس

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا معصومی عصر دوشنبه در حاشیه همایش روسای اورژانس کشور با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی، گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب این اورژانس نیاز به 20 هزار نیروی انسانی متخصص داریم.

وی اضافه کرد: برای راه اندازی پایگاه های اورژانس در فواصل استاندارد نیاز به چهار تا پنج هزار پرسنل داریم که باید تامین شود تا خدمات مطلوب درمانی اورژانس به مردم ارائه شود.

وی تعداد فعلی پایگاه های اورژانس را بیش از دو هزار پایگاه اعلام کرد و افزود: در حال حاضر حدود 14 هزار پرسنار در اورژانس پیش بیمارستانی مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.

معصومی به نوسازی ناوگان حمل و نقلی اورژانس اشاره کرد و گفت: فرآیند خرید آمبولانس در این مجموعه قطع نمی شود و آمبولاس هایی که حدود شش سال پیش خریداری شده در حال خارج شدن ار زده هستند و باید به فکر جایگزین آنها باشیم.

وی از توزیع اتوبوس آمبولانس خبر داد و گفت: 100 دستگاه اتوبوس آمبولانس تهیه شده که تاکنون نیمی از آنها توزیع شده و توزیع آمبولانس های کمک دار نیز در آینده ای نزدیک آغاز می شود.

معصومی، طرح پزشک خانواده را یک طرح منظم و ایده آل در حوزه بهداشت و درمان اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح می تواند تحول بزرگی در حوزه سلامت به عمل آورد.

وی از رسانه ها تقاضا کرد اطلاع رسانی لازم را به مردم در مورد طرح پزشک خانواده به عمل آورند تا شهروندان به این طرح اعتماد کنند و شرایط برای اجرای کامل آن به وجود آید.

این مسئول، ارائه خدمات اورژانس مناسب به مصدومان و محرومان را از اولویت های وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: هم اکنون خدمات اورژانس 115 به صورت رایگان ارائه می شود.

معصومی گفت: مصوبه دولت، ایجاد پایگاههای اورژانس با فاصله های استاندارد و تعیین نیروی های شرکتی از مهمترین دلایل کمبود نیروی انسانی است.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه دولت در هر پایگاه اورژانش جاده ای 10.5 نفر و شهری بین 16.5 تا 19.5 نفر نیاز است که برای اجرای این مصوبه حدود 10 هزار نفر کمبود داریم.