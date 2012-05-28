20 هزار زائر همدانی به مرقد مطهر امام(ره) اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل‌کریمی بعدازظهر دوشنبه در دومین نشست ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) استان همدان گفت: تفکر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نجات بخش بشریت است و هر چه حضور اقشار مختلف مردم در مرقد مطهر بیشتر باشد، نقاط قوت نظام مهیاتر می‌شود.

وی از حضور گسترده زائران در مرقد مطهر امام راحل به عنوان یکی از بزرگترین تجمعات نظام یاد کرد.

فامیل‌کریمی از مدیران اجرایی نهادهای دولتی خواست تا در سالروز بزرگداشت ارتحال ملکوتی امام راحل برنامه های متناسب با این ایام برگزار و از عموم مردم برای حضور در این آیین های مذهبی دعوت کنند.

وی اضافه کرد: حیات ادارات وابسته به حیات نظام است و هر مدیر متعهد و حزب‌اله باید در این مراسم حضور جدی داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان عملکرد صدا و سیمای همدان در انعکاس و پوشش اخبار اعزام زائران همدانی به مرقد مطهر در سال گذشته را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه از مراسم اعزام زائران تاکنون مستندسازی صورت نگرفته و باید حوزه هنری و انجمن سینمای جوان همدان این مبحث را پیگیری کنند.