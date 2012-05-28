لزوم افزایش تعداد کتابخانه های عمومی در شهریار/ شهرداران توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای هماهنگی شهرداران و بخشداران شهرستان شهریار با حضور فرماندار شهریار، معاونین فرماندار و مبتکر سرابی مدیرکل امور کتابخانه های استان تهران در شهرداری شاهدشهر برگزار شد.

در این جلسه سید عباس جوهری با اشاره بر لزوم وجود و افزایش تعداد کتابخانه های عمومی در این شهرستان افزود: در این زمینه با کمک شهرداریها و اختصاص اعتبارات و زمین مورد نیاز می توان به نقاط ایده آلی رسید.

وی در ادامه از احداث کتابخانه مرکزی شهرستان شهریار خبر داد و گفت: امید می رود که هرچه سریعتر عملیات اجرای این پروژه به اتمام رسد و در اختیار جوانان و نوجوانان این شهرستان قرار گیرد.

این مسئول عنوان کرد: باید با احداث کتابخانه های عمومی در تمامی شهرهای این شهرستان، اماکن سالم و مفید برای جوانان و نوجوانان به وجود آید.

جوهری ادامه داد: شهرستان شهریار بیش از 600 هزار نفر جمعیت دارد که جمعیت جوان آن نیازمند خدمات فرهنگی و اماکنی نظیر کتابخانه عمومی هستند که در این زمینه شهرداریها می توانند کمک شایانی داشته باشند.

