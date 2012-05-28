شیراز شهر اول شعر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عالیشوندی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی آثار و تولیدات هنرجویان مراکز مهارت آموزی کشور افزود: شیراز شهری بی بدیل در عرصه تمدن، فرهنگ وهنر است و تنها شعری که بر سر در سازمان ملل حک شده از سعدی شیراز است.

وی تصریح کرد: به طور یقین تا سالیان سال هر چه بخواهیم صادر کنیم بحث هنر و فرهنگ در صدر آنان خواهد بود بنا بر این باید فضایی برای حرفه ای شدن ایجاد شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره هایی در کشور بهترین مسیر برای حرکت به سمت حرفه ای شدن است.

عالیشوندی تاکید کرد: برگزاری این جشنواره گامی بلند برای رسیدن به یک هنر حرفه ای و مبتنی بر اصول هنر ایرانی و اسلامی است.

وی یادآور شد: برای حضور در این جشنواره بیش از دو هزار اثر از سراسر کشور ارسال شده بود که بهترینها برای این جشنواره برگزیده شد.

در پایاین این مراسم 20 نفر دارای رتبه های برتر معرفی شدند.